Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov 29. a 30. mája organizuje v Novom Sade intenzívny interaktívny moderátorský workshop pod názvom Moderátorské školenie – rozvoj rečníckych, prezentačných a komunikačných zručností slovenských moderátorov zameraný na rozvoj rečníckych, prezentačných a komunikačných zručností.
Pod vedením lektorov z oblasti verejného výstupu a moderovania Mgr. Petra Cítenyiho a Mgr. art. Cyrila Páriša je dvojdňové školenie určené záujemcom nad 18 rokov, pričom prihlasovanie cez online formulár je otvorené do 15. mája.
Vybraní účastníci budú o zaradení do školenia informovaní e-mailom. Viac informácií o výzve na webovej stránke ÚKVS: https://slovackizavod.org.rs/
Zdroj: ÚKVS