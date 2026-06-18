Ministerstvo vnútra vyzvalo všetkých občanov, aby nezapaľovali trávu, nízke porasty ani odpad na otvorených priestranstvách, aby opatrne zaobchádzali s otvoreným ohňom a nenechávali zdroje zapálenia, ktoré môžu spôsobiť požiar.
„Leto prináša viac času stráveného vonku, ale aj vyššie riziko vzniku požiarov. Preto je nevyhnutné, aby sme všetci boli zodpovední a opatrní,“ uvádza sa v oznámení.
Ministerstvo vnútra vyzýva občanov, aby v prípade, že spozorujú požiar, okamžite informovali hasičskú a záchrannú jednotku na tiesňovom čísle 193.
Ako zdôrazňujú, údaje z predchádzajúcej letnej sezóny požiarov na otvorených priestranstvách ukazujú, aké vysoké následky môže mať nepozornosť. V období od 1. júna do 1. októbra 2025 bolo zaznamenaných 13 387 požiarov, pričom len 7. júla bolo za jediný deň evidovaných až 607 požiarov. Pri týchto požiaroch prišlo o život šesť osôb, 63 bolo zranených a 10 ľudí sa podarilo zachrániť.