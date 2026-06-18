U dievčat očkovaných proti ľudskému papilomavírusu (HPV) vo veku od 12 do 13 rokov bolo zaznamenané takmer nulové riziko úmrtia na rakovinu krčka maternice pred dosiahnutím 30. roku života, odhalil najnovší výskum.
Prvá štúdia svojho druhu ukazuje, že počet úmrtí prudko klesol odkedy sa v roku 2008 začala táto vakcína podávať dievčatám v školskom veku, a že v Anglicku bolo vďaka nej doteraz zachránených približne 200 životov, uvádza BBC.
Medzi rokmi 2020 a 2024 nebolo zaznamenané ani jedno úmrtie na rakovinu krčka maternice u žien vo veku od 20 do 24 rokov, čo je vôbec po prvýkrát, čo k takejto situácii došlo v päťročnom období.