Predposledné júnové číslo týždenníka je pripravené. Titulná strana je v znamení najmasovejšieho folklórneho podujatia uplynulého víkendu v Hložanoch – Tancuj, tancuj…, na ktorom zvíťazili Staropazovčania. Prílohou tohto čísla je Životný štýl.
Týždeň ponúka čítanie o nasledujúcich témach: 168 hodín s prezidentom Srbska: Dohoda o voľnom obchode má otvoriť novú kapitolu spolupráce s Gruzínskom, odovzdané Ceny Pro Cultura Slovaca 2026, rozhovory na tému ženského podnikania v Obci Kovačica, z pokrajiny sa dostala podpora mladým športovcom aj z Kovačice a Selenče.
V Kronike našich dní je rozhovor s Jankom Benkom, predsedom Rady MS Laliť: Laliť sa rozvíja aj vďaka ľuďom, ktorí držia spolu.
Na stranách rubriky Naše dediny sú spracované rôzne témy. V Martine na Slovensku boli oslavy 165 rokov Memoranda – Martin si pripomenul dokument, ktorý formoval slovenský národ, Obec Kovačica rozdala sto autosedačiek, v Starej Pazove občanom odovzdali 137 zmlúv na zvýšenie energetickej účinnosti. V rubrike je aj pútavý rozhovor o zaujímavom remesle s hodinárkou Katarínou Činčurákovou-Bajinovou z Báčskej Palanky. Nevystali ani riporty z maturitných podujatí v Petrovci a Starej Pazove.
Na stranách Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy je portrét insitnej maliarky Zuzany Ferkovej z Kysáča.
Rubrika Kultúra prináša riporty z 54. FFTT v Hložanoch a následne aj z galakoncertu v tejto dedine. V Belehrade v Galérii 73 otvorili výstavu Slovenské štetce, pri Mostíku Zuzky Medveďovej v Petrovci usporiadali výtvarný tábor a vojvodinskí umelci mali výstavu na Trenčianskom hrade.
Príloha pre súčasný a moderný život Životný štýl prináša príspevky o mikrobióme a imunite, analýze farieb a večierku elektronickej hudby vo veternom parku v Kovačici. V rozhovore s odborníkom sa možno viac dozvedieť o odchode do dôchodku. Tu je aj tip na výlet: Skryté kopce v rovine.
Šport je hlavne futbalový, tiež sa píše o Carp Cupe Joška v Pivnici, kde súťažilo 12 tímov, a kovačickí kolkári zasa súťažili na medzinárodnej úrovni.
Na záverečnej obálke je tablo maturantov GJK so žiackym domovom v Petrovci.