V dňoch 20. a 21. júna sa v Kysáči uskutoční 32. Medzinárodný detský folklórny festival Zlatá brána. Podujatie prebehne v priestoroch Predškolskej ustanovizne Lienka a na zámku Zlatej brány na nádvorí Základnej školy Ľudovíta Štúra. Nižšie je uvedený program sprievodných podujatí, ako aj časový plán nedeľného galakoncertu, ktorý bude zakončený vyhlásením výsledkov súťažnej časti.
Program 32. MDFF Zlatá brána
sobota 20. júna
17.00 – otvorenie Druhej spoločnej detskej výstavy Tradície očami novej generácie mladšej skupiny Slnečnice Umeleckého spolku Michala Geržu v Kysáči; Predškolská ustanovizeň Lienka, Železničná 1
18.00 – výstup Baletného štúdia Tropikana Motion z Rumenky a Detského folklórneho súboru Jánošík z Fiľakova zo Slovenskej republiky; zámok Zlatej brány, Železničná 3
21.00 – bábkové predstavenie Ostrov splnených prianí v predvedení členov Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom zo Slovenskej republiky; nádvorie ZŠ Ľudovíta Štúra, zámok Zlatej brány, Železničná 3
nedeľa 21. júna – v ZŠ Ľudovíta Štúra (Železničná 3)
12.00 – 14.00 príchod účastníkov
12.00 – 15.00 priestorová skúška
15.00 – 16.00 príprava na galakoncert
16.00 – … otvorenie festivalu a galakoncert, po ňom vyhlásenie víťazov a udelenie cien