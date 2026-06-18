Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes navštívil stavebné práce a zúčastnil sa na spojení hlavnej mostnej konštrukcie mosta cez Dunaj v rámci výstavby Fruškohorského koridor.
Vyhlásil, že tento most má veľký význam nielen pre Nový Sad, ale aj pre občanov južnej a severnej Báčky. Dodal, že ide o projekt, ktorý prinesie veľké výhody celému regiónu, prispeje k ďalšiemu hospodárskemu rozvoju Srbska, zabezpečí lepšie prepojenie, vyššiu bezpečnosť cestnej premávky a dodatočne zlepší dopravnú infraštruktúru.
Osobitne sa poďakoval čínskym priateľom a spoločnostiam zapojeným do realizácie tohto náročného a zložitého projektu.
Podľa jeho slov výstavbou Fruškohorského koridoru získajú Sriem a Mačva najmodernejšie cesty a zároveň sa ešte viac zlepší prepojenie s Bosnou a Hercegovinou a Republikou Srbskou.