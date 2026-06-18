Minister zahraničných vecí vo vláde Srbska Marko Đurić včera rokoval s predsedom Národného zhromaždenia Slovinskej republiky Zoranom Stevanovićom o bilaterálnych vzťahoch, situácii v regióne, ako aj o najdôležitejších geopolitických otázkach.
Pri tejto príležitosti obe strany konštatovali, že vzťahy medzi Belehradom a Ľubľanou sú dobré, stabilné a priateľské a že existujú možnosti na ďalšie prehĺbenie a zintenzívnenie spolupráce.
Đurić vyzdvihol, že spolupráca v hospodárskej, politickej a kultúrnej oblasti, ako aj v európskom a regionálnom kontexte, má pre Srbsko mimoriadny význam.
Vyzdvihol, že Belehrad si váži doterajšiu pokračujúcu podporu Slovinska v procese európskej integrácie, a očakáva, že táto podpora bude v blízkej budúcnosti ešte intenzívnejšia.
Srbský minister zahraničných vecí súhlasil s hodnotením, že Slovinsko patrí medzi členov EÚ s najlepšími znalosťami regiónu západného Balkánu a že v tomto zmysle so svojimi znalosťami a vplyvom môže byť našou významnou oporou v Bruseli spolu s ďalšími partnermi a priateľmi Srbska.