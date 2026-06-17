Už v noci na štvrtok bude dohrané prvé kolo skupinovej fázy na tohtoročnom svetovom futbalovom šampionáte. Nebyť nepotrebného (pozn. aut.) rozšírenia formátu, v každom prípade by sme už sledovali duely druhého kola, ale takto práve v uvedenom termíne bude kompletizovaná prvá časť.
Pre časový rozdiel je pre divákov v Európe sledovanie zápasov v televíznych prenosoch príliš namáhavé, ale musíme byť reálni a uznať, že je rovnako tak aj pre ľudí na ostatných svetadieloch, keď sa turnaj koná na Starom kontinente alebo v našom bližšom okolí.
Zápasmi v skupinách K a L bude prvé kolo za nami. Z dnešného programu tak treba spomenúť stretnutia Portugalsko – Demokratická republika Kongo (19.00 h podľa stredoeurópskeho času), Anglicko – Chorvátsko (22.00 h), kým v noci na štvrtok najprv v skupine L ešte vystúpia Ghana a Panama, zatiaľ čo posledný duel prvého kola zohrajú o štvrtej hodine nad ránom Kolumbia a Uzbekistan v skupine K.
Čo sme dosiaľ sledovali?
Zatiaľ sme na Mundiale videli celkom slušný futbal, hráči už nastrieľali 62 gólov, čo je priemerne viac ako tri na zápas. Samozrejme, očakávať môžeme do konca podujatia rekordný počet gólov, ale zohraných bude o 40 zápasov viac, ako v predchádzajúcich ročníkoch, keď na programe bolo 64 a teraz až 104 duelov.
Okrem Curacao, ktoré proti Nemecku zažilo výprask výsledkom 1 : 7, ani jedna reprezentácia sa nepredstavila až tak zle. V konečnom dôsledku ani Curacao nehralo až tak zle, ako to nasvedčuje konečný výsledok, ibaže v druhej časti už nemali ani fyzickej sily konkurovať Nemcom. Spomenieme si, že po prijatom góle sa im podarilo aj vyrovnať a pravdepodobne ani nemeckým futbalistom a ani fanúšikom v tom momente nebolo len tak ľahko sledovať duel.
Pravda, prehralo aj Tunisko 1 : 5 so Švédskom, tiež Irak 1 : 4 s Nórskom, ale teda, ako je spomenuté, konečný výsledok nebol absolútnym odzrkadlením toho, čo porazené reprezentácie ukázali na trávniku.
Absolútne treba zdôrazniť výkon argentínskeho kapitána Lionela Messiho, ktorý v noci na stredu proti Alžírsku vsietil všetky tri góly pre svoju selekciu, čím vlastne vyrovnal rekord legendárneho nemeckého útočníka Miroslava Kloseho – obaja futbalisti momentálne na konte majú 16 daných gólov na Mundialoch.
Možno však očakávať, že Messi do konca tohto turnaja strelí ešte daktorý gól, čím by sa vlastne asi osamostatnil v čele. Avšak hrozí aj Kylian Mbappé, ktorý dal dva góly proti Senegalu a momentálne na konte má 14 presných zásahov. Zároveň je francúzsky útočník oveľa mladší. Pre Messiho je toto asi posledný Mundial, kým by Mbappé mohol bez ťažkostí vystúpiť aspoň na ešte jednom, keďže teraz má 27 rokov.
Zaujímavosťou je aj to, že argentínska legenda svoj prvý gól na šampionátoch sveta strelila pred dvadsiatimi rokmi, a to na podujatí v Nemecku proti Srbsku a Čiernej Hore v stretnutí, ktoré sa skončilo výsledkom 6 : 0 v prospech Argentíny.
Teda na základe pozorovaných zápasov by sme ešte ťažko mohli odhadnúť, ktorá selekcia sa najlepšie predstavila. Vynikli aj takí, ktorí boli podcenení a aspoň vo svojich prvých zápasoch outsidermi. Medzi tieto selekcie patria Kapverdy, ktoré odolali Španielsku a zatiaľ zohrali jediný zápas bez gólov na tomto Mundiale, tiež Saudská Arábia, ktorá dlho viedla proti Uruguaju. Maroko bolo lepšie ako Brazília a zápas sa tiež skončil nerozhodne a historický bod získal aj Katar v remíze s favorizovaným Švajčiarskom.
Druhé kolo už od štvrtka
Už vo štvrtok vo večernom termíne otvoria druhé kolo súboje Česko – Južná Afrika, neskoršie Švajčiarsko – Bosna a Hercegovina, kým v noci na piatok ešte vystúpia aj Kanada – Katar a Mexiko – Južná Kórea.
No a na záver aj o tom, ako nám FIFA potichu do futbalu priniesla „štvrtiny“, ako je to napríklad v basketbale.
Pre údajnú starostlivosť o zdravie hráčov do každého zápasu zaradili krátku prestávku na občerstvenie v polovici každého polčasu, ale toto rozhodnutie si neschvaľujú ani futbalisti, ani fanúšikovia.
Medzi tými, ktorí aj verejne hovorili o nepotrebnej prestávke, je aj kapitán Holandska Virgil Van Dijk a už údajne na otvorení podujatia, čiže na zápase Mexiko – Južná Afrika dostal brazílsky rozhodca Wilton Sampaio od TV koordinátora signál, aby hráčov počas prestávky na občerstvenie (cooling break) podržal, pretože americká televízna sieť FOX ešte nestihla odvysielať reklamný blok.