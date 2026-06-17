Žiaci ôsmeho ročníka základných škôl v Srbsku dnes písali test z voliteľného predmetu, posledný test v rámci malej maturity, ktorú absolvovalo takmer 64-tisíc ôsmakov.
Minister školstva Dejan Vuk Stanković uviedol, že prvé dva dni záverečnej skúšky na základných školách, počas ktorých žiaci ôsmeho ročníka riešili test zo srbského, respektíve materinského jazyka a matematiky, prebehli riadne a v najlepšom poriadku. Uviedol, že na stredných školách je dostatok miest pre všetkých žiakov, keďže k dispozícii je približne 72 000 miest, z toho asi 40 000 na stredných odborných školách, približne 17 000 v gymnáziách, okolo 3 100 na špecializovaných a približne 1 700 v umeleckých školách.
Predbežné výsledky budú zverejnené 19. júna a v ten istý deň bude možné podať námietky k predbežným výsledkom, a to elektronicky alebo osobne na základnej škole.
Ako sa uvádza na stránke Moja stredná škola, konečné výsledky budú zverejnené 22. júna a 23. a 24. júna budú môcť žiaci elektronicky vyplniť zoznamy želaní, ktoré odovzdajú vo svojej základnej škole.