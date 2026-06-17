V utorok 16. júna si v sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec pripomenuli Svetový deň dobrovoľných darcov krvi, ktorý zorganizoval Červený kríž Báčsky Petrovec.
Pri tejto príležitosti boli odovzdané poďakovania dobrovoľným darcom krvi, ktorí krv darovali 10- a 20-krát, zatiaľ čo plakety získali darcovia, ktorí krv darovali po jubilejný 50-krát. Poďakovania odovzdala predsedníčka Červeného kríža Báčsky Petrovec Jarmila Davidovićová a plakety za 50-násobné darovanie krvi odovzdala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská.
Osobitné ocenenie Široké srdce bolo tento rok udelené Miestnemu spoločenstvu Kulpín ako prejav vďaky za dlhoročnú a nezištnú podporu pri organizovaní akcií dobrovoľného darovania krvi.
Slávnostný program svojím vystúpením obohatili dve žiačky Základnej hudobnej školy Josipa Slavenského, ktoré prispeli k príjemnej a dôstojnej atmosfére podujatia.
Vo svojom príhovore predsedníčka obce Viera Krstovská poďakovala všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich ľudskosť, solidaritu a ochotu pomáhať druhým. Zdôraznila, že svojím nezištným skutkom významne prispievajú k záchrane ľudských životov a k posilňovaniu spolupatričnosti v našej komunite. Zároveň vyjadrila úctu a vďaku všetkým darcom, ktorí pravidelne darujú krv a tým dávajú nádej tým, ktorí ju najviac potrebujú.
Zdroj: FB/Obec Báčsky Petrovec