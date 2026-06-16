Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva včera zverejnilo verejnú výzvu na získanie subvencií v oblasti včelárstva.
Právo na subvencie majú fyzické a právnické osoby. Uchádzači o subvencie musia mať registrované poľnohospodárske gazdovstvo, ako aj včelín. Prihlásiť do systému eAgrar môžu minimálne 20 a maximálne 1 000 včelstiev.
Žiadosť o subvencie na rok 2026 podľa tejto verejnej výzvy sa podáva v termíne do 15. júla.
Zaregistrovaným včelárom bude vyplatených 1 000 dinárov za úľ včiel, informuje rezortné ministerstvo.