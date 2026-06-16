V poradí 36. bazár obuvi a odevov na starej Hurbanovskej fare v Starej Pazove mal pôvodne byť otvorený od 8. do 12. júna. Ako sa dozvedáme od koordinátorky bazára Anny Malkovej, pre veľký záujem občanov a množstvo second hand tovaru je bazár otvorený aj od pondelka 15. júna a potrvá ešte niekoľko nasledujúcich dní.
Organizátorky podujatia – členky Oltárneho krúžku žien Tabita – pozývajú občanov, aby ich prišli navštíviť v čase od 14.00 do 19.00 h a kúpili si za symbolické ceny rozmanitý tovar, keďže ponuka je naozaj bohatá: odev, obuv, bytový textil, záclony atď.