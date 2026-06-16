V aule Pokrajinskej vlády boli dnes udelené zmluvy na zveľaďovanie viacjazyčnosti vo Vojvodine. Zmluvy odovzdal pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá Róbert Ótott. Prostriedky získala aj Obec Báčsky Petrovec.
Ide o rozhodnutia verejného súbehu na udelenie rozpočtových prostriedkov orgánom a organizáciám v Autonómnej pokrajine Vojvodine, v ktorých sa úradne používajú jazyky a písma národnostných menšín.
Prítomných predstaviteľov privítal tajomník Ótott a vyzdvihol, že boli udelené zmluvy v hodnote 20 miliónov dinárov a podporu získalo 58 prijímateľov.
„Tento súbeh má veľmi konkrétny cieľ, a to zveľaďovať uplatňovanie práva na úradné používanie jazyka a písma národnostných menšín a ešte viac zviditeľniť viacjazyčnosť v každodennom živote našich občanov. Prostriedky sú vyčlenené na výrobu a osadenie viacjazyčných a dvojjazyčných tabúľ s názvami miest, ulíc a námestí, na tlač dvojjazyčných tlačív a publikácií, ako aj na rozvoj elektronickej správy v jazykoch národnostných menšín,“ povedal Ótott.
V mene Obce Báčsky Petrovec prevzala zmluvu vo výške 250-tisíc dinárov predsedníčka Viera Krstovská. Na tomto súbehu prostriedky získalo aj Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, a to vo výške 49 455 dinárov.