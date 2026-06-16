V súvislosti s nepriaznivým počasím, ktoré v uplynulých dňoch zasiahlo časti Srbska, Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva informuje, že o následkoch škôd bude možné hovoriť až po obhliadkach terénu a posúdení situácie zo strany príslušných služieb.
Podľa informácií Republikového hydrometeorologického ústavu bolo v rámci systému protikrúpovej ochrany vypustených 677 rakiet.
Podľa prvých informácií z terénu bolo krupobitie zaznamenané na viacerých lokalitách vo Vojvodine, pričom vo väčšine prípadov neboli hlásené výraznejšie škody. Poškodenia boli zatiaľ zaznamenané v okolí Báčskej Topoly a Báčskej Palanky, pričom úplnejší obraz o rozsahu škôd bude známy po vykonaní prehliadok v teréne.
Ministerstvo osobitne zdôrazňuje, že v podmienkach čoraz častejších extrémnych prejavov počasia čelí poľnohospodárska výroba rastúcim rizikám, ktoré nie je možné úplne eliminovať. Z tohto dôvodu štát priebežne realizuje podporné opatrenia zamerané na posilnenie odolnosti poľnohospodárskej výroby.
„Pripomíname, že Ministerstvo poľnohospodárstva poskytuje dotácie na poistenie poľnohospodárskej výroby vo výške 40 až 60 percent hodnoty poistného, pričom v niektorých oblastiach s vyšším rizikom môže podpora dosiahnuť až 70 percent hodnoty poistného. Ministerstvo zároveň prostredníctvom investičných podporných opatrení zabezpečuje aj finančné prostriedky na nákup a inštaláciu protikrúpových sietí, pričom podpora predstavuje 50 až 65 percent oprávnených investičných nákladov v závislosti od oblasti a podmienok výzvy,“ uvádza sa v oznámení ministerstva.