1313 – narodil sa Giovanni Boccaccio, taliansky spisovateľ obdobia renesancie. Jeho najznámejším dielom je Dekameron, zbierka poviedok, ktoré si rozprávajú traja muži a sedem žien v priebehu 10 dní strávených na talianskom vidieku.
1779 – Španielsko vyhlásilo vojnu Británii a začalo sa obliehanie Gibraltáru.
1859 – narodil sa Paja Jovanović, významný srbský maliar, predstaviteľ realizmu. Zomrel roku 1957.
1890 – narodil sa Stan Laurel, anglický komik, partner Olivera Hardyho. Zomrel roku 1965.
1903 – bola založená automobilka Ford.
1911 – v meste Endicott v štáte New York bola založená Computing-Tabulating-Recording Company, neskôr premenovaná na IBM.
1960 – v New Yorku sa konala premiéra filmu Psycho od Alfreda Hitchcocka.
1963 – ruská kozmonautka Valentina Vladimirovna Tereškovová ako prvá žena vzlietla do vesmíru na kozmickej lodi Vostok 6.
1974 – narodil sa Juraj Červenák, slovenský spisovateľ sci-fi a fantasy.
2010 – Bhután sa stal prvou krajinou, ktorá zaviedla úplný zákaz tabaku.