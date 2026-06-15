Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade vyhlasuje prijímacie konanie na zápis študentov do prvého ročníka základných, master a doktorandských študijných programov na akademický rok 2026/2027. V tejto súvislosti zverejnilo Oddelenie slovakistiky oficiálnu výzvu pre budúcich vysokoškolákov.
Slovenský jazyk a literatúra sa od akademického roka 2022/2023 na fakulte študuje v rámci študijného programu Jazyk, literatúra a kultúra. Na zápis do prvého ročníka modulu Slovenský jazyk a literatúra je vyčlenených celkovo desať miest, z čoho päť miest bude financovaných z rozpočtu a päť miest je určených pre samoplatcov. Výška školného pre samoplatcov predstavuje 96.000,00 dinárov a študenti ho môžu uhradiť v štyroch rovnakých splátkach.
Budúci študenti môžu podávať prihlášky od 22. do 24. júna v čase od 8.00 do 13.00 hodiny. Samotná prijímacia skúška sa uskutoční 29. júna o 10.00 hodine a zápis prijatých uchádzačov bude následne prebiehať od 6. do 9. júla. Slovenský jazyk a literatúru môžu študovať absolventi gymnázií a všetkých štvorročných stredných škôl, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie v slovenskom alebo srbskom vyučovacom jazyku.
Príležitosť na štúdium majú aj záujemcovia o vyšší stupeň vzdelávania, pričom na zápis do prvého ročníka masterských štúdií sú určené štyri miesta financované zo štátneho rozpočtu a šesť miest pre samoplatcov. Výška školného pre samoplatcov na master štúdiu je rovnako 96.000,00 dinárov a zápis úspešných uchádzačov sa uskutoční v októbri 2026. Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní sú pre záujemcov zverejnené na oficiálnej webovej stránke Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Zdroj: Oddelenie slovakistiky FF UNS