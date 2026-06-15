Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes začal pracovnú návštevu Arabskej republiky Egypt, počas ktorej sa v Káhire zúčastní na medzinárodnej konferencii Africa Health ExCon 2026.
Premiéra na letisku v Káhire privítali minister zdravotníctva Egypta Dr. Khaled Abdel Ghaffar a veľvyslanec Srbska v Káhire Miroslav Šestović.
Macut a egyptský minister zdravotníctva si vymenili skúsenosti o zdravotníckych systémoch Srbska a Egypta, ako aj názory na možnosti zlepšenia spolupráce v oblasti medicíny, zdravotnej starostlivosti a vedy.
Premiér vyjadril presvedčenie, že návšteva Egypta prispeje k ďalšiemu posilneniu tradične dobrých vzťahov medzi obidvoma krajinami a otvorí nové príležitosti na spoluprácu.
Počas návštevy Egypta sa Macut stretne aj s predsedom vlády tejto krajiny Mostafom Madboulym, ako aj so zástupcami ministerstiev zodpovedných za obchod, investície, cestovný ruch a verejné obstarávanie.