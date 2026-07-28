Nový Sad je aj tento rok jednou z kľúčových zastávok a hostiteľom účastníkov najstaršej a najdlhšej športovo-rekreačnej kajakárskej, kanoistickej a veslárskej regaty na svete – Medzinárodnej dunajskej regaty (TID – Tour International Danubien).
Účastníkov regaty, ktorá si tento rok pripísala už 71. ročník, včera na mestskom kúpalisku Štrand privítala členka Mestskej rady pre šport a mládež Tatjana Medvedová.
„Dunaj bol oddávna symbolom spájania, spolupráce a spoločných hodnôt európskych národov. Práve preto má táto regata mimoriadny význam, pretože spája ľudí rôznych kultúr, jazykov a tradícií v duchu priateľstva, športu a vzájomného rešpektu. Medzinárodná dunajská regata je jedným z najkrajších príkladov toho, ako šport, cestovný ruch a medzinárodná spolupráca prispievajú k propagácii celého Podunajska a zároveň posilňujú medzinárodnú povesť Nového Sadu ako spoľahlivého hostiteľa významných športových a turistických podujatí. To zároveň potvrdzuje postavenie nášho mesta ako Európskeho mesta športu 2026. Osobitné poďakovanie patrí Kajakárskemu klubu Srpski veslači, ako aj Organizačnému výboru Medzinárodnej dunajskej regaty, ktorí svojou obetavou prácou zachovávajú tradíciu tohto podujatia a úspešne prezentujú mestá Srbska na Dunaji početným hosťom z Európy i celého sveta,“ povedala Tatjana Medvedová.