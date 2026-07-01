V priestoroch Etno múzea v Selenči 28. júna otvorili výstavu pomenovanú Odhaľte krásu selenčského ľudového umenia, ktorá bola venovaná bohatstvu miestnych tradícií, ľudovej kultúry a odkazu predkov. Program bol súčasťou osláv 268. výročia založenia Selenče a zároveň pripomenul významnú prácu Etno sekcie, ktorá už 43 rokov uchováva kultúrne dedičstvo Selenče, ako aj 25. výročie založenia Etno múzea.
Za štvrťstoročie svojej existencie pripravilo múzeum už 67 tematických expozícií, z ktorých 52 tvorilo samostatné etnografické výstavy. Súčasne vyšlo aj 30. číslo informačného letáčika mapujúceho činnosť Etno sekcie a jej ďalšie plány.
Kultúrny program otvorili najmladší účinkujúci – deti z materskej školy Dejvid Častvan a Andrej Káša, ktorých pripravili vychovávateľky Jasmina Kováčová a Ľudmila Čapandová. Recitačný program pokračoval vystúpeniami žiakov miestnej základnej školy. Hana Petrášová predniesla báseň Vysťahovalci, Marsel Ďurčiansky zarecitoval báseň Čo ľúbim a Kiara Pecníková báseň Rodná dedina. Básňou V náručí rodného kraja sa predstavili Simona Naďová a Natália Lojdlová, zatiaľ čo záver programu patril Elene Vrabčeniakovej a Zare Meseldžijovej, ktoré predniesli báseň Dievčatko. Mladých recitátorov pripravili učiteľky Viera Strehárska, Renata Súdiová a Anna Petrášová.
Súčasťou podujatia boli aj príhovory hostiek zo Starej Pazovy, Hložian a Silbaša.