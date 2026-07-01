Dôchodcom zo samostatnej zárobkovej činnosti budú júnové dôchodky vyplatené 2. júla na bežné účty, pričom v ten istý deň sa začne aj výplata na domáce adresy a na priehradkách dodávacích pôšt, oznámil dnes Republikový fond pre dôchodkové a invalidné poistenie.
Poľnohospodárskym a vojenským dôchodcom budú júnové dôchodky vyplatené 4. júla na bežné účty, pričom od 6. júla sa začne výplata na domáce adresy a na priehradkách dodávacích pôšt.
Pre dôchodcov z kategórie zamestnancov bude výplata júnových dôchodkov realizovaná 10. júla na bežné účty a v ten istý deň sa začne aj výplata na domáce adresy a na priehradkách dodávacích pôšt.