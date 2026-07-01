Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa včera zúčastnil pracovného obeda s veľvyslancami členských štátov Európskej únie, ktorý sa konal pri príležitosti ukončenia predsedníctva Cyperskej republiky v Rade Európskej únie.
Vučić s veľvyslancami hovoril o vzťahoch s EÚ, politike rozširovania a európskej ceste Srbska.
Zároveň poďakoval Cyperskej republike, ktorá končí svoje predsedníctvo v Rade Európskej únie, za jej principiálny prístup k Srbsku a nepretržitú podporu našej krajine.
Pri tejto príležitosti vyhlásil, že Srbsko naďalej zostáva odhodlané pokračovať na európskej ceste a bude pokračovať v uskutočňovaní reforiem pri plnom rešpektovaní a ochrane štátnych a národných záujmov, pričom bude vždy dbať na najlepší záujem našich občanov.
Na pracovnom obede bola prítomná aj zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Katarína Konswaldová.