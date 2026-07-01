1618 – Ferdinand II. Štajerský bol v Bratislave korunovaný za uhorského kráľa.
1783 – v Bratislave vyšlo prvé číslo Prešporských novín, ktoré vychádzali do 30. júna 1787.
1824 – narodil sa v Revúcej pedagóg, publicista a osvetový pracovník Samuel Ormis.
1839 – zomrel turecký sultan Mahmud II., ktorý počas svojej vlády od roku 1808 až do svojej smrti realizoval sériu reforiem v snahe obmedziť rôzne separatistické tendencie.
1863 – začala sa jedna z rozhodujúcich bitiek americkej občianskej vojny pri Gettysburgu, ktorá sa skončila zdrvujúcou porážkou Konfederácie južanských otrokárskych štátov.
1921 – bola založená Komunistická strana Číny.
1942 – vojaci nacistického Nemecka dobyli počas druhej svetovej vojny po osemmesačnom obliehaní najdôležitejší ruský čiernomorský prístav Sevastopol na Krymskom polostrove.
1968 – podpísali súčasne v Londýne, Moskve a Washingtone Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, pričom k USA, Veľkej Británii a ZSSR sa pripojilo ďalších 58 štátov.
1990 – v Srbsku sa v referende rozhodlo o prijatí novej ústavy a volieb s viacerými stranami. Na referende sa zúčastnilo 75,2 percenta voličov, z toho 96,8 percenta hlasovalo za áno.
1991 – v Prahe bol podpísaný protokol o zrušení Varšavskej zmluvy.
1999 – zomrel miliardár Forrest Mars, otec populárnej tyčinky Mars a ďalších sladkostí značky M&M.
2020 – čiernohorský parlament prijal zákon o partnerstvách osôb rovnakého pohlavia, avšak bez možnosti adopcie detí.