Na futbalovom Mundiale je za nami už 82 zohraných zápasov a po koniec prvého eliminačného kola si pozrieme ešte šesť duelov. Od soboty sa začnú osemfinálové stretnutia, ktoré sa budú hrať do 7. júla, a po tejto fáze pred nami bude aj prvý voľný deň na turnaji, pred začiatkom štvrťfinále.
Osem najlepších tímov potom už uvedené ďalšie kolo zohrá v dňoch 9. až 11. júla, semifinálové zápasy sú na programe 14. a 15. júla a potom už stretnutie o 3. miesto a veľké finále počas tretieho júlového víkendu.
Fakticky je pred nami ešte viac ako polovica mesiaca futbalových dianí na mundiale, ale stále s menším počtom zápasov, ktoré nás ešte očakávajú. Priemer nastrieľaných gólov je aj ďalej vysoký a strelci na uvedených 82 zápasoch dali až 241 gólov, čiže priemerne takmer tri na zápas.
A veru prvá eliminačná fáza zatiaľ ponúkla veľmi dobré zápasy a niekoľko poriadnych prekvapení.
Možno aj najlepší zápas v tomto kole zohrali Belgicko a Senegal včera večer podľa stredoeurópskeho času. Senegal mal v mate európsku selekciu 86 minút a viedol 2 : 0, avšak Belgičania za tri minúty vyrovnali a duel smeroval do predĺžení.
V tom akoby sa Senegalu udial odpísaný scenár zo zimných majstrovstiev Afriky (tentoraz síce nestrelili gól, ktorý nebol uznaný) – v záverečných minútach proti nim bola dopískaná penalta, reagoval aj VAR a z (predsa opodstatnene) nariadenej jedenástky Belgicko dalo aj tretí gól v 125. minúte, triumfovalo 3 : 2 a predsa postúpilo.
Avšak Belgicko postúpilo vďaka skúsenosti, keďže ani na tomto turnaji nehrá na úrovni, na ktorej sa to očakáva. V osemfinále Belgičania smerujú na USA, ktoré eliminovali Bosnu a Hercegovinu a nemožno ich v tom zápase považovať za favoritov.
V ďalšom zaujímavom zápase Brazília eliminovala Japonsko, tiež gólom v nadstavenom čase a vyhralo 2 : 1, potom ako sa vedenia ujalo Japonsko.
Aj Demokratická republika Kongo bola blízko ku senzácii – 75 minút mala africká reprezentácia vedenie v stretnutí s Anglickom, ale potom všetko otočil anglický kapitán Harry Kane dvomi gólmi v záverečných minútach. Práve on je ten, kto Anglicko ženie vpred, lebo ostatní sa zatiaľ ktovieako neprejavili. Anglicko v skupine, pravda, porazilo Chorvátsko, ale ani proti Ghane ani proti Paname hra nebola na uspokojujúcej úrovni, zvlášť v kontexte reprezentácie, ktorá pretenduje na titul majstra sveta.
Francúzi rutinovane eliminovali Švédsko triumfom 3 : 0 a mnoho ťažkostí nemalo ani hostiteľské Mexiko s Ekvádorom, keď triumfovalo 2 : 0. Zaujímavo, Mexičania na turnaji neprijali ešte ani jeden gól a v osemfinále je pred nimi asi najväčšia výzva dosiaľ – Anglicko.
Nórsko zatiaľ potvrdzuje svoju rolu jedného z favoritov z tiene, keďže eliminovalo Pobrežie slonoviny a v osemfinále vystúpi proti Brazílii. Nóri na duel s reprezentáciou, ktorá majstrom sveta bola päťkrát, majú pekné spomienky, keďže proti nej vyhrali aj na svojom poslednom vystúpení na Mundiale v roku 1998, keď tiež potrebovali triumf na postup, ibaže vtedy v otázke bol duel v skupinovej časti. Brazílii s Nórskom, ak ju považujeme za favorita, určite ľahko nebude.
Maroko eliminovalo Holandsko po strieľaní penált, čo je možno prekvapením, ale berúc do úvahy fakt, že Maroko pred štyrmi rokmi hralo v semifinále, to až tak ani neznie.
Dokázali svoju stabilitu a zrelosť tým, že sa vrátili po manku a potom dokázali ovládnuť aj lotériu penált. Maroko sa v osemfinále stretne s Kanadou, ktorá v asi najslabšom zápase prvého eliminačného kola porazila Južnú Afriku.
Najväčšie prekvapenie je triumf Paraguaju nad Nemeckom, tiež po strieľaní penált, ale treba zdôrazniť, že Nemecko už roky žije akoby na starej sláve a ich včasné vypadnutia na turnajoch sa už stávajú pravidlom, nie výnimkou.
Dnes vo večernom termíne zohrajú Španielsko a Rakúsko a v noci na zajtra sú ešte na programe aj stretnutia Portugalsko – Chorvátsko a Švajčiarsko – Alžírsko.