Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová dnes rokovala s veľvyslankyňou Nemecka v Srbsku Anke Konradovou a so zástupcami KfW a GIZ o realizácii komunálnych infraštruktúrnych projektov, ktoré sa v Srbsku uskutočňujú s podporou týchto inštitúcií.
Počas stretnutia sa osobitná pozornosť venovala Programu integrovaného riadenia tuhého odpadu v regionálnych centrách Kruševac a Vranje.
V súčasnosti prebieha tender na projektovanie a realizáciu stavebných prác v Regionálnom centre Kruševac, zatiaľ čo v prípade projektu vo Vranji prebiehajú prípravné aktivity na ďalšiu fázu realizácie, ktorá je naplánovaná na druhú polovicu roka 2026.
Sofronijevićová zdôraznila, že Srbsko a Nemecko rozvíjajú kvalitnú a obsahovo bohatú spoluprácu, pričom vyjadrila presvedčenie, že existuje priestor na jej ďalšie posilnenie, najmä v oblasti udržateľného rozvoja. Ocenila, že spolupráca je zameraná na realizáciu významných projektov v oblasti udržateľného rozvoja a modernizácie komunálnej infraštruktúry.
„Som presvedčená, že spoločnou prácou a partnerským prístupom budeme pokračovať v realizácii projektov, ktoré prinášajú konkrétne výsledky, zlepšujú kvalitu života občanov a prispievajú k rovnomernému rozvoju všetkých častí Srbska,“ uzavrela.