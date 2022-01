Nový Sad ako európske hlavné mesto kultúry v roku 2022 bude hostiteľom početných výstav, koncertov, performancií, ktoré obohatia tento významný rok. Je potešiteľné, že sa do týchto programov zapojili i lokálne kultúrno-umelecké spolky a súbory. Svojím angažovaním prispejú tak k tomu, aby sa toto naše hlavné mesto kultúry ukázalo čím veľkolepejšie.

Sem priraďujeme i seriál výstav, prednášok, dielní venovaných ľudovým krojom, ktoré organizujú mladí z Futogu. Konkrétne výstava ľudových odevov zo Srbska zaujala pozornosť najprv návštevníkov Obchodného strediska Big v Novom Sade, kde bola inštalovaná v sobotu 29. januára. Bol to úvod do projektu Putevima niti (Cestou nití), ktorý realizuje Kultúrne centrum Mladost z Futogu a spolufinancuje Nadácia Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry 2022 v rámci programu Seobe.

Ako na otvorení výstavy v Bigu povedal Milan Stepanov z KC Mladost, kroje inštalované na tejto výstave sú z bohatej zbierky tohto centra. Je to bohatá klenotnica minulých čias a dôkazom krásy, zručnosti, vynaliezavosti a kreativity v živote našich predkov. Niektoré kroje sú originálne exponáty z terénu, niektoré vznikli rekonštruovaním podľa originálnych vzorov a vypracované sú tradičnými technikami.

Okrem vernisáže organizátori pripravili i primerané obsahy pre najmladších návštevníkov: na detských dielňach malí výtvarníci podľa vzorov jednotlivých krojov maľovali tradičné vzorky, a tak sa zoznamovali s touto ľudovou tradíciou. Nechýbali hudobné a folklórne čísla ochotníkov KC Mladosť. Ozajstnú radosť mali i všetci náhodní okoloidúci, ktorí si práve tento víkend zvolili na nákup v tomto obchodnom stredisku.

Na výstave krojov z rôznych krajov Srbska je aj náš „predstaviteľ“: ukážkou ľudového odevu slovenskej národnostnej menšiny je tu kroj z Padiny. Ináč sú tu kroje z okolia Leskovca, Gnjilana, Ivanjice, Vlasiny, Krupnja, Belehradu. Sú tu ukážky ľudovej tradície Maďarov z Báčky, Chorvátov zo západnej Báčky, Rumunov z Uzdina v Banáte.

Táto výstava má putovný ráz. Po prvej zastávke v obchodnom centre Big už 5. februára bude návštevníkom k dispozícii v Historickom archíve Mesta Nový Sad (Ulica Filipa Višnjića 2 a). Tu bude doplnená odborným seminárom Kroj ako zrkadlo identity – podobné a rozdielne a promenádou krojov so scénickým programom. Od štvrtka 10. februára do 31. marca bude v priestoroch usporiadateľa – v Galérii Kultúrneho centra Mladost vo Futogu. Do konca trvania tejto výstavy usporiadané budú primerané dielne pre deti predškolského a školského veku pod názvom Azbuka krojov.