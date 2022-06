Podľa riaditeľa Národnej asociácie cestovných agentúr Srbska (YUTA) Aleksandra Seničića, na vstup do Čiernej Hory aj počas nadchádzajúceho leta bude potrebný iba občiansky preukaz.

Cestovný pas budú potrebovať iba maloleté deti.

Pripomenul, že iba s občianskym preukazom občania Srbska môžu cestovať aj do Severného Macedónska, Albánska a do Bosny a Hercegoviny. Podľa jeho slov na tento zoznam by sa malo pridať aj Turecko.

Túto novinku v marci avizoval aj veľvyslanec Turecka v Belehrade Hami Aksoy. Ako vtedy povedal, na základe dohody občania dvoch krajín čoskoro budú môcť cestovať iba s čipovanými občianskymi preukazmi. Potvrdila to vtedy aj ministerka turizmu, obchodu a telekomunikácií Tatjana Matićová, ktorá povedala, že to bude výsledkom spoločnej iniciatívy ministerstiev vnútra dvoch krajín.