Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Kovačica včera usporiadali druhú tohtoročnú akciu dobrovoľného darcovstva krvi, v ktorej sa zúčastnilo 65 občanov z Kovačice a Padiny.

V Kovačici záujem o akciu prejavilo súhrnne 48 občanov a krv darovalo 40 občanov (ostatní nemohli darovať krv pre zdravotné dôvody), pokým v Padine záujem prejavilo 29 a krv darovalo 25 občanov. Akciu mali na starosti zamestnanci Ústavu pre transfúziu krvi pod vedením Dr. Miroslava Petkovića.

„Spokojní sme s odozvou občanov, najmä s ohľadom na to, že v tomto období sa mnohí musia venovať jarným prácam a v priebehu dňa cestujú aj do práce do iných prostredí. Avšak akcia bola úspešná a krv daroval pozoruhodný počet občanov,“ hovorí Milina Záhorcová, tajomníčka Červeného kríža v Kovačici.

Od tajomníčky ČK Kovačica sme sa tiež dozvedeli, že nasledujúca akcia darcovstva krvi v tomto prostredí bude v septembri.