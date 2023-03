Byť od malička aktívny a spoznať, čo je disciplína, je veľkou výhodou v dospelom veku. O tom svojou skúsenosťou môže svedčiť Daniela Končeková, ktorá karate cvičí už 20 rokov a je nositeľkou mnohých úspechov, medailí a pohárov. Ako hovorí, vybudovať lásku k tomuto športu jej pomohol otec, ktorý je aj súčasne jej veľkou podporov.

Motiváciou, aby sa už roky venovala karate, bol Končekovej strýko, ktorý bol tiež karatistom, ale v dopravnej nehode mladý zahynul vo veku 21 rokov. Daniela v jeho česť chcela pokračovať v tomto športe a svojou vytrvalosťou si vybojovala čierny pás. S prvými tréningami začala v Padine a už ako 14-ročná sa dostala do reprezentácie Srbska v karate. Neskoršie sa počas strednej školy stala certifikovanou karate trénerkou a potom aj sudkyňou. Precestovala mnoho krajín a ako najvýznamnejšie úspechy vyzdvihla 1. cenu na karate súťaži v Českej republike, v individuálnom boji a kata v roku 2017 a 3. cenu na Európskych majstrovstvách v Srbsku roku 2018.

Daniela ako trénerka najprv pôsobila v Padine, kde spolu s trénerom Máriom Bobošom zaúčali deti do karate. Po 8-ročnej spolupráci mladá Padinčanka sa rozhodla založiť svoj vlastný karate klub pod názvom Energy, ktorý má dnes 26 členov vo veku 5 až 13 rokov. Napriek finančným ťažkostiam, ktoré sa javia pri organizácii príprav a cestovných nákladov do miest, v ktorých sa súťaže organizujú, členovia Klubu Energy sa ročne zúčastnia na približne 10 karate súťažiach, a to vždy skončia so skvelými výsledkami. Ako Končeková hovorí, disciplína nesmie chýbať, ale s deťmi má priateľský vzťah, čo ich motivuje snažiť sa a rozvíjať lásku k športu. Zapísať deti v ranom veku na tréningy prospeje aj ich zdraviu. Končeková sa snaží pri každom tréningu zapojiť cvičenia, ktoré deťom budú osožiť aj pri dodržiavaní pravidelnej postavy a dobrého rozvoja chrbtice. Práve na tieto veci dáva pozor aj pri cvičení s dospelými vo svojej posilňovni a je mienky, že rozvoj flexibility, mobility a stability sa majú vždy uprednostniť. Preto je zástupca skôr fitnesu než bodybuildingu.

Vedľa všetkých výhod, ktoré ponúka fyzická aktivita, Daniela hovorí, že zdravá strava je predsa kľúčom zdravia celého tela. S tou myšlienkou, spolu s Gabrielou Staňovou, napísala knihu pod názvom Zdravý spôsob života, ktorá ponúka vyše 70 slaných a sladkých zdravých receptov. Zatiaľ je dostupná iba v elektronickej forme, no v pláne je, aby bola vydaná aj knižne. Daniela hovorí, že sa prezentácia tejto knihy uskutoční spolu s otvorením salóna, ktorý plánuje spolu so svojím snúbencom Vladimírom už v apríli otvoriť. Jeho súčasťou budú rôzne druhy masáží, sauna a vírivka. Vladimír a Daniela sa na otvorenie salóna chystajú približne 2 roky a obaja už ukončili aj rôzne masážne kurzy, aby ponuka masáží v salóne bola čím bohatšia. Podľa slov Končekovej bude to miesto, kde si ľudia budú môcť prísť oddýchnuť.

Keďže sa vo svojom školení dobre spoznala s anatómiou tela, z iniciatívy známej tety Guľášovej z Padiny sa začala zaúčať, ako vrátiť na pôvodné miesto vytknuté kĺby a chrbticové stavce. Hovorí, že Guľášová je jedinečná v tom, čo robí, a myslí si, že tie vedomosti, ktoré pri práci s Guľášovou získala, sú naozaj poklad.

Končeková si vedomosti neustále rozširuje. Vedľa ukončenej Športovej akadémii a master štúdiách v Belehrade teraz sa zapísala spolu so snúbencom Vladimírom na vysokú školu pre fyzioterapeutov. I keď má aj sama veľa záväzkov, odporúča všetkým, aby aspoň na chvíľku zastali a trochu sa venovali aj sebe, zvlášť aby si dovolili niekedy oddýchnuť. Lebo každá robota pôjde ľahšie, keď telu venujeme trochu pozornosti, aj keď mu dáme možnosť sa zotaviť.