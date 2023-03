Aj tohto roku v Nadlaku prebiehalo slávnostné odovzdávanie Ceny Ondreja Štefanka, ktorého sprievodným podujatím už pätnástykrát bola medzinárodná konferencia na spresnenú tému. Tentoraz to boli Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov. Vlaňajšia téma Osobnosti dolnozemských Slovákov v literatúre a umení sa už dostala i do zborníka a je to trinásty zborník z týchto pravidelných marcových medzinárodných dolnozemských snemovaní v Nadlaku.