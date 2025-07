Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes navštívil práce na výstavbe mosta cez Dunaj, ktorý je súčasťou Fruškohorského koridoru.

Pri tejto príležitosti povedal, že most je už fyzicky dokončený na 70 % a oznámil, že bude otvorený pred koncom roka 2026.

„Som rád, že som dnes tu s vami v Novom Sade. V apríli most spojíme a pred koncom roka 2026 ho otvoríme,“ povedal a pripomenul, že sa v Novom Sade súčasne stavajú tri mosty.

Keď ide o otvorenie rýchlotrate z Nového Sadu do Subotice, prezident oznámil, že by mohla byť otvorená do 15. septembra.