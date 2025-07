Nedávno vyvrcholili basketbalové majstrovstvá sveta hráčov do 19 rokov vo Švajčiarsku. Na tom podujatí sa naša selekcia veľmi nepreslávila, lebo obsadila skromné 9. miesto v konkurencii šestnástich tímov. Letné obdobie je každoročne poznačené európskymi, kontinentálnymi a svetovými akciami v rôznych športoch, čo je príležitosťou pre mladších hráčov predstaviť sa nielen trénerom seniorských selekcií, ale aj silnejším klubom.

Necelý týždeň po skončení spomenutých majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku štartovali na európskom šampionáte trochu starší hráči, tí do 20 rokov. Turnaj sa hrá v gréckom meste Heraklion a ide o 26. vydanie európskeho šampionátu v basketbale pre národné mužské tímy do 20 rokov. Šampionát vyvrcholí finálovým zápasom v nedeľu 20. júla.

Na turnaji hrá aj naša selekcia, ktorá je zaradená do základnej skupiny D. V prvom kole naši v sobotu zdolali Island výsledkom 90 : 76. Už dnes vo večernom termíne je na programe duel druhého kola, ktoré za rivala prináša Slovinsko, kým v poslednom kole skupinovej fázy Srbsko v pondelok zohrá s Francúzskom.

Rovnako ako aj na U19 šampionáte sveta, aj na tomto turnaji po skupinovej fáze nevypadne ani jeden tím. Postupujú všetci do osemfinále, kde sa stretajú prví proti štvrtým a druhí proti tretím z každej skupiny.

Turnaj má vysokú kvalitu a už v prvom kole padlo niekoľko zaujímavých výsledkov, napríklad triumf Izraelu nad Španielskom.

Predsa toto by nás veľmi nemalo prekvapiť, najmä preto, že sú izraelské mladšie basketbalové selekcie príliš kvalitné. Potvrdzujú to aj výsledky, keďže je Izrael aktuálnym vicemajstrom Európy práve v kategórii U20 a v rokoch 2018 a 2019 túto súťaž dokonca dvakrát po sebe vyhral.

Srbsko dlho čaká na medailu a výraznejší úspech

Srbsko patrí medzi úspešnejšie reprezentácie na tomto šampionáte, ale predsa v posledných rokoch nehrávame záverečné zápasy. Naposledy sme sa z medaily tešili ešte v roku 2015, keď sme získali zlato na turnaji v Taliansku.

Najväčšie sklamanie prišlo v roku 2019, keď naši obsadili predposledné miesto a podľa pravidiel FIBA zostúpili do B divízie európskeho basketbalu.

Pre pandémiu koronavírusu sa turnaje v rokoch 2020 a 2021 nekonali, a tak Srbsko odohralo v roku 2022 šampionát v B divízii, kde nakoniec bolo prvé a vrátilo sa do najvyššej triedy, čiže medzi 16 najlepších tímov Európy v kategórii U20. Situácia sa však výrazne nezmenila – v roku 2023 sme obsadili piate miesto a pred rokom skromnú 11. pozíciu.

Opäť sa vraciame k známemu problému – v našom športe, vrátane basketbalu, pretrváva systémová chyba: nevhodná práca s mladšími kategóriami, zlé podmienky a súkromné záujmy jednotlivcov často prevažujú nad kolektívnymi.

Majstrovstvá Európy do 20 rokov sú mužskou basketbalovou súťažou, ktorá sa prvýkrát konala v roku 1992. Do roku 2004 sa hrali každé dva roky, no od roku 2005 sa organizujú každoročne. Pôvodne bol turnaj určený pre hráčov do 22 rokov, no dnes je to súťaž pre hráčov do 20 rokov. Od roku 2005 sa organizuje aj turnaj Divízie B, ktorý predstavuje druhú úroveň európskeho basketbalového šampionátu do 20 rokov.

Od roku 2013 postupujú tri najlepšie tímy z každoročného turnaja Divízie B do Divízie A pre nasledujúci rok. Tým pádom tri posledné tímy z Divízie A zostupujú do Divízie B pre ďalší ročník. Aktuálnym šampiónom Divízie B je Rumunsko, ktoré tento rok hrá v A triede.

Aktuálnym majstrom v elitnej skupine je Francúzsko, ktoré vlani porazilo vo finále Slovinsko. Tak získalo svoju tretiu trofej, čím sa vyrovnalo so Srbskom, Španielskom a Gréckom a dostalo medzi najúspešnejšie selekcie.

Nasledujú Litva, Izrael, Taliansko, Slovinsko, tiež niekdajšia krajina Srbsko a Čierna Hora s dvomi titulmi, kým jeden primát majú Turecko, Rusko a Bielorusko.