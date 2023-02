Problémy s vlasmi sa občas javia u každého z nás. Zmena ročného obdobia, nevhodné kozmetické produkty, fén a žehlička na vlasy sú iba niektoré z príčin, ktoré môžu spôsobiť vaším vlasom trápenie. Našťastie, nemusíte hneď chodiť do obchodu a pridávať ďalší kozmetický produkt do svojho košíka, ale môžete vojsť priamo do svojej kuchyne a vybrať si každodenné ingrediencie, ktoré môžete zamiešať do vlastnej masky na vlasy. Masku si pripravíte na základe toho, či sú vaše vlasy suché, mastné alebo poškodené.

Suché vlasy

Na suché a lámavé vlasy si vyskúšajte masku z olivového oleja. Olivový olej je veľmi zdravý, obsahuje železo, vápnik, draslík, omega 3 aj omega 6 nenasýtené mastné kyseliny a vitamín E a K. Túto masku si pripravíte tak, že zmiešate jedno vajíčko a dve polievkové lyžice olivového oleja. Naneste na vlasy po celej dĺžke a zabaľte ich najprv do potravinovej fólie, a potom ešte aj do uteráka a nechajte pôsobiť 30 minút. Potom vlasy dôkladne umyte. Na získanie dlhodobého účinku procedúru použite minimálne raz do týždňa.

Mastné vlasy

Ak máte mastné vlasy, veľmi je ťažké ich spojiť do akéhokoľvek účesu a pravdepodobne často siahate po suchom šampóne. Vyskúšajte masku, ktorá využíva sódu bikarbónu na absorbovanie oleja z vlasov. Skombinujte jednu polievkovú lyžicu sódy bikarbóny s niekoľkými kvapkami oleja z čajového stromu. Masku naneste na korienky vlasov a nechajte pôsobiť 30 minút. Potom si vlasy umyte šampónom, ktorý neobsahuje dráždivé sulfáty.

Poškodené vlasy

Pre poškodené vlasy správnym výberom je maska z banána. Banány obsahujú prospešné látky pre vlasy. Draslík je výborný na suché a poškodené, vitamín E pomáha pre zdravé vlasy aj pokožku. Vitamín A posilňuje vlasové folikuly a vyživuje suché vlasy. Zmiešajte spolu zrelý banán, dve lyžice medu, dve lyžice kokosového oleja a 1/2 šálky plnotučného mlieka. Mlieko môžete nahradiť aj jogurtom alebo kokosovým mliekom. Naneste masku od korienkov až po končeky a vlasy zabaľte do kúpacej čiapky alebo uteráka. Nechajte pôsobiť 30 minút, potom vlasy poriadne opláchnite a umyte šampónom.

Domáce masky sa jednoducho pripravujú, sú účinné a lacné, ale majte na mysli však aj to, že sa rýchlo kazia a nemôžete ich skladovať príliš dlhú dobu. Navyše je nevyhnutné ich z vlasov dôkladne umyť, aby vám nezostali zvyšky potravín. Nezabudnite však, že maska by mala byť len jednou časťou pravidelnej starostlivosti o vaše vlasy.

Zdroj: nanogen.sk, kadernickyservis.sk, viori.com