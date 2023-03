Tak ako potrebujú starostlivosť deti, zvieratá či rastliny, aj naše elektrospotrebiče si vyžadujú osobitnú starostlivosť. Veci sa nevyrábajú na to, aby sme si o pol roka museli kupovať tú istú vec znova. Práve preto je dôležité zistiť, ako si môžeme svoje draho nadobudnuté veci chrániť a ako sa o nich máme starať.

Medzi takéto veci patrí aj žehlička. Aj keď na to žehlička nevyzerá, ale aj ona potrebuje špeciálnu starostlivosť. Občas sa stane, že sa nám na žehličku prilepí kus oblečenia. Na trhu máme dnes v súčasnosti kopu prípravkov, ktoré nám pomáhajú vyriešiť otázku – ako vyčistiť žehličku od pripálenín, ale nie všetky sú účinné.

Naše staré mamy si poradili aj bez týchto prípravkov a vedeli, ako vyčistiť žehličku troma jednoduchými prostriedkami: ocot, zubná pasta a soľ. Nie nadarmo sa hovorí: čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Presne tak to platí aj v prípade čistenia žehličky.

Žehličku treba očistiť, ešte kým je teplá. Čím skôr to spravíme, tým ľahšie to pôjde dole.

Tip s octom

Ak si stále lámete hlavu nad tým, ako vyčistiť žehličku, mohol by vám pomôcť ocot. V tomto prípade je veľmi dôležité, aby sa ocot nedostal do naparovacích otvorov. Žehličku musíte zohriať. Na uterák položte handru, ktorú ste namočili do octa. Rozpálenou žehličkou prechádzajte cez handru nasiaknutú v octe. Väčší úspech dosiahnete, keď žehličkou budete prechádzať cez hranu žehliacej dosky.

Tip so zubnou pastou

Ak dávate prednosť zubnej paste, vybrali ste si dobre. Zubná pasta je výborným prostriedkom, pretože je veľmi jemná a dokáže ľahko vyčistiť problémové miesta. Ešte kým je žehlička teplá, tak odstráňte väčšie kusy pripáleného oblečenia a nechajte žehličku vychladnúť. Potom na hrubšiu handru naneste zubnú pastu a krúživými pohybmi vyčistite to, čo na žehličke ostalo.

Tip so soľou

Čo sa týka soli, je to veľmi rizikový prípravok, preto keď chcete použiť na vyčistenie žehličky soľ, treba mať jemne namletú soľ, aby nedošlo k poškriabaniu plochy žehličky. Na handru si naneste soľ v hrubej vrstve. Zahriatou žehličkou prechádzajte po handre a následne na to ňou prejdite po papieri položeným na hrane žehliacej dosky. Podobne ako ocot, ani soľ sa nemôže dostať do naparovacích otvorov. Overeným prostriedkom na ošetrenie pripáleniny je aj pena na holenie.

Tip s penou na holenie

Na uterák si naneste penu na holenie a žehličku zohrejte na maximum. Žehličkou potom jemne prechádzajte cez uterák s penou. Nezľaknite sa, to, že sa vám z toho bude dymiť, je normálne. Následne uterák položte na hranu stola alebo žehliacej dosky a v určitom uhle po nej prejdite niekoľkokrát až špina ostane na uteráku. V súčasnosti niektoré ženy ošetrujú žehličku aj alobalom, takže ak chcete, môžete vyskúšať aj tento tip, keby nič iné nepomohlo.

Odstránenie vodného kameňa zo žehličky

Žehličke sa okrem pripálenia môže stať aj to, že sa na ploche žehličky objaví vodný kameň. Dôvodom, prečo sa tak stane, je to, že ľudia používajú do žehličiek vodu z vodovodu, ktorá je tvrdá. Túto vodu treba vymeniť za vodu destilovanú, aby sme predišli ničeniu svojich žehličiek.

Ak sa už stane to, že sa na našej žehličke objaví vodný kameň, najúčinnejším prostriedkom na ošetrenie takejto žehličky je ocot, ktorý sa ale nesmie dostať do vnútra žehličky, preto s ním narábajte opatrne.

Ako na to?

Žehličku postavte žehliacou plochou do plastového umývadla a prilievajte ocot, tak aby bola ponorená len žehliaca plocha. Nechajte pôsobiť 30 minút až hodinu. Ale najlepším spôsobom, ako ochrániť žehličku, je prevencia.

Keď si chcete ochrániť svoju žehličku, vždy vylejte prebytočnú vodu zo žehličky. Riaďte sa inštrukciami na návode, kde vám výrobca uvádza konkrétnu teplotu pre vašu žehličku. Používajte žehliacu dosku.

Pri modernejších typoch žehličiek neexperimentujte s domácimi prípravkami, ale zakúpte si prípravky vhodné pre váš typ žehličky, poprípade sa obráťte na špecializovaný servis, ktorý sa venuje žehličkám. Preto pozorne čítajte návod k vašej žehličke, a dúfame, že ani jednu z týchto rád nebudete v budúcnosti potrebovať.

Zdroj: Skvelydomov.sk