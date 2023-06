Namiesto chemických môžete použiť rôzne alternatívne prostriedky na čistenie.

MIKROVLNKU BEZ PROBLÉMOV VYČISTÍTE, ak do misky vložíte citrón nakrájaný na plátky a zalejete do polovice vodou. Misku potom vložte do mikrovlnky a nechajte 5 – 7 minút vodu variť. Misku potom vyberte a mikrovlnku otrite handričkou alebo špongiou.

RÚRA NA PEČENIE. Ak nemáme poruke iný čistiaci prostriedok, umyjeme ju poľahky aj penou na holenie, ktorú necháme (podľa sily znečistenia) účinkovať. Potom očistíme vlhkou handričkou alebo hubkou.

HRNCE A MISKY Z UŠĽACHTILEJ OCELE umývame z času na čas kyselinou citrónovou, najlepšie koncentrovanou, ale použiť môžeme napríklad aj zbytok citrónu. Odstránime z nich fľaky.

KÁVOVÁ USADENINA S JEDLOU SÓDOU slúži ako vynikajúci prostriedok na čistenie fliaš a sklených pohárov a sušená na odstraňovanie mastných škvŕn zo sporákovej platne.

OBRAZOVKY TELEVÍZOROV A MONITORY PC BUDÚ MENEJ PRIŤAHOVAŤ PRACH, ak ich natrieme avivážou a dobre preleštíme.

TERMOSKU DOBRE A ĽAHKO VYČISTÍTE nadrobno pokrájanými surovými zemiakmi. Tie nasypte do termosky, uzavrite ju na niekoľko minút a ňou potriasajte. Potom zemiaky vysypte a termosku vypláchnite teplou vodou.

ZRKADLÁ ZOSTANÚ PEKNE LESKLÉ A BEZ ŠMÚH, ak ich namiesto vody budeme umývať silným odvarom z čierneho čaju. Pretrieme ním celý povrch zrkadla, a potom preleštíme kuchynskou rolkou dosucha.

NAKVAPKANÉHO VOSKU NA STOLE sa zbavíme pomocou fénu. Necháme naň pôsobiť teplý vzduch a keď sa roztopí, strieme ho servítkou alebo handričkou. Pozor, príliš teplý vzduch by mohol poškodiť drevo!

ŠKVRNY OD HRDZE. Pripravte si zmes octu a soli, nalejte na miesto, ktoré je znečistené hrdzou, nechajte pôsobiť a napokon operte.

ŠNÚRA OD VYSÁVAČA. Pri vysávačoch, ktoré už majú svoje najlepšie časy za sebou, sa často stáva, že sa ich elektrická šnúra už nechce zrolovať späť do vysávača. Skúsime ju celkom vytiahnuť, prestriekať silikónovým sprejom a vyutierať handričkou. Je totiž možné, že jej v rolovaní bráni nalepená špina.

KEFY vyčistíme ľahko, ak ich na 2 – 3 hodiny namočíme do horúcej vody s trochou aviváže. Potom ich vyberieme a opláchneme studenou vodou. Necháme voľne uschnúť.

Zdroj: dobrarada.sk