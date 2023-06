Paprika nestratí vitamín C ani varením, ani pečením, iba pražením. Varením celej paradajky sa taktiež nestratia vitamíny. Cvikla, špenát, blitva a zelená zelenina strácajú viac vitamínov, čím je čas varenia dlhší.

V mesiaci júni za priehrštie sviežich sezónnych potravín

Každé ročné obdobie vyžaduje svoj spôsob stravovania, aby organizmus dostal všetko, čo mu je potrebné. Cez leto treba stimulovať optimálne rozchládzanie tela, čo znamená, že sa treba vyhýbať slaným, veľmi pikantným jedlám.

Na tanieri máme mať jahody, marhule, broskyne, kapustu, papriku, špenát, paradajky, zemiaky.

Rôznorodosť letných potravín nám umožňuje, aby jedlá boli rôznorodé a výživné.

Ako je najlepšie jesť ovocie a zeleninu?

Spomenuté potraviny sú zdravé, ale nie je všetko jedno, ako ich konzumujeme.

Paprika nestratí vitamín C ani varením, ani pečením, iba pražením. Varením celej paradajky sa taktiež nestratia vitamíny. Cvikla, špenát, blitva a zelená zelenina strácajú viac vitamínov, čím je čas varenia dlhší. Do vody netreba dávať sódovku, lebo sa čas varenia skráti, ale ona aj zničí vitamín C.

Vitamín C sa rýchlejšie ničí na listoch zelenej zeleniny, ako vo vnútri ovocia, lebo prichádza do styku so vzduchom.

Trik, ako pripraviť zemiaky

Pražením zemiakov pokrájaných na tenké plátky sa ničí celé množsto vitamínu C. Potrebné je zemiaky pokrájať na hrúbku 1 cm.

Leto si ťažko môže predstaviť bez ovocných štiav. Tieto nápoje sa musia piť svieže ak chcete využiť všetky ich vlastnosti.

Leto bez jahôd? Taktiež nejdu jedno bez druhého

Toto ovocie patrí medzi obľúbené a vďaka jednému triku môže byť ešte zdravšie. Jahody preliate citónovou šťavou lepšie zachovajú vitamín C a ostatné hodnotné zložky.

Koľko ovocia a zeleniny sa odporúča?

Jedzte ovocie a zeleninu v takých množstvách, ktoré vám zodpovedajú, pokiaľ nevplývajú na vašu hmotnosť, teda mierne množstvá, predovšetkým ovocia. Odporúča sa 500 g denne na dva razy.

Zdroj: blicžena