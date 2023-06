Kým naši hrajú priateľský zápas s Jordánskom, v ktorom predsa vyhrajú 3 : 2 gólmi v záverečných minútach stretnutia, naši susedia postupujú do finále UEFA Ligy národov. Aj to proti reprezentácii, ktorá je hostiteľom záverečného turnaja a ktorá na istom štadióne neprehrala 23 rokov…

Zaujímavý scenár o tom, v akom je stave futbal u nás a v akom je v susednom Chorvátsku.

Po veľkej eufórii po skončení kvalifikácie na Majstrovstvá sveta 2022 a po naozaj dobrých vydaniach v spomenutej Lige národov sme sa na Mundiale v Katare vrátili do reality, čiže uvedomili sme si, že sme medzi lepšími európskymi celkami, ale nie medzi špičkovými.

Z druhej strany naši susedia Chorváti znovu potvrdili, že ich úspechy nie sú náhodné a slobodne ich zaraďovať môžeme a musíme medzi najlepšie svetové selekcie. Za posledných päť rokov získali tri medaily z veľkých súťaží – striebro a bronz z majstrovstiev sveta, ako aj striebro v Lige národov, na ktorú sa vo väčšine článok aj vzťahuje.

Chorvátsko napokon vo finále záverečného turnaja tretieho vydania Ligy národov neuspelo proti Španielsku, ale je jeho kontinuita fantastická a absolútne zaslúžene znovu bolo v záverečnom stretnutí a celkom blízko k triumfu.

Tentoraz lotéria penált pre nich nebola šťastná, ako v predchádzajúcom období, keď mnohokrát práve po pokutových kopoch postupovali.

V nedeľnom finále po 0 : 0 Španieli boli koncentrovanejší a využili svoj tretí mečbal a prvýkrát v Lige národov vyhrali. Pre Chorvátsko nedali Majer a Petković, Laporte trafil brvno pre Španielsko, ale z rozhodujúcej penalty skóroval Carvajal a Španieli triumfovali.

Toto je ich prvá trofej v Lige národov po tom, čo ako vo vydaní 2020/2021 vo finále neuspeli proti Francúzsku.

Chorváti majú kontinuitu úspechov

Keď sa vrátime k Chorvátsku, ich úspechy na futbalovej scéne sú veľmi úctyhodné. Po striebre na Majstrovstvách sveta v Rusku z tímu odišlo niekoľko významných futbalistov, neskoršie aj ďalší. Medzi nimi predovšetkým treba spomenúť Mandžukića a Rakitića, ale aj Lovrena, Subašića, Ćorluku a iných. V tíme zotrval Luka Modrić, ktorý ich potom viedol k bronzu v Katare, ako aj do finále v Lige národov.

Mnohí boli skeptickí a podozrievali, že Chorvátsko po zmene generácie zostane na vysokej úrovni, ale skeptici zatiaľ nemajú opodstatnenie. Pravda, motorom tímu je aj ďalej veterán Modrić, ale aj mladšie posily sú veľmi dobré. Potvrdzujú to výsledky.

Tak v semifinále naši susedia po predĺžení prekonali Holandsko, ktoré bolo hostiteľom záverečného turnaja a na štadióne De Kuip v Rotterdame neprehralo celých 23 rokov.

Chorváti boli lepším súperom, zaslúžene postúpili, ale vo finále, ako je už spomenuté, predsa nemali šťastie.

Bez ohľadu na to treba im blahoželať k úspechu, lebo chorvátska futbalová reprezentácia je naozaj najlepšia v regióne, a zdá sa, že dlho nebude mať konkurenciu. Luka Modrić po finále vyhlásil, že rozhodnutie o tom, či aj ďalej bude v reprezentácii, už má, ale ho nechcel zverejniť ihneď v nedeľu.

Naša reprezentácia a kvalifikácia na šampionát Európy

Srbsko už v utorok zohrá tretí zápas v kvalifikácii na budúcoročný šampionát Starého kontinentu. Bude to duel za chotárom proti Bulharsku. Po bledom vydaní proti Jordánsku sme boli rozčarovaní, ale eventuálny úspech proti Bulharom znovu vráti optimizmus.

Zatiaľ sme v kvalifikácii stopercentní, s triumfami nad Litvou a Čiernou Horou. Aj výsledky predchádzajúceho kola nám zodpovedajú, s ohľadom na to, že pred niekoľkými dňami Litva a Bulharsko zohrali 1 : 1 a Čierna Hora a Maďarsko 0 : 0. Naši by sa triumfom osamostatnili na prvom mieste a už teraz by boli veľmi blízko k postupu na majstrovstvá Európy, na ktorých sme nehrali od roku 2000.

Keď ide o naše vydania v Lige národov, spomenieme si, že sme vo vydaní, ktoré práve vyvrcholilo, boli prví v divízii B v konkurencii Nórska, Slovinska a Švédska. Naši tak postúpili do elitnej A divízie a vo vydaní Ligy národov 2024/2025 budeme hrať proti tým najsilnejším reprezentáciám Európy.