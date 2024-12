Výroba organickej zeleniny a ovocia v Pivnici sa začala rozvíjať pred dvanástimi rokmi, a to keď sa ňou začal zaoberať Mirko Vlček, dnes úspešný organický výrobca a podnikateľ. Po ukončení poľnohospodárskej fakulty všetky svoje znalosti a snahy vsadil do rozvoja najprv organickej zeleniny a až neskôr do ovocia. Do samotnej produkcie zapojil aj viacerých poľnohospodárov z Pivnice – motivoval ich, usmernil a združil.

Dnes z Pivnice pod záštitou Mirka Vlčka organické produkty putujú do rôznych supermarketov, na trhy do väčších miest, tiež do špecializovaných predajní na organické produkty. Najviac sa sústreďujú na produkciu – mrkvy, zeleru, cesnaku, cibule, zemiakov, kapusty, brokolice, karfiolu, šalátov, ružičkového kelu, mangoldu (blitvy), povojníka batatového, kaleráby, póru, špargle, paradajok, malín, jahôd, jabĺk, hrušiek a pod.

No tento príspevok však nebude o Mirkovi Vlčkovi, ale o jeho manželke Anabell, ktorá sa čírou náhodou dostala do sveta organickej výroby a môžeme tvrdiť, že je dnes v tomto sektore veľmi úspešná.

Anabell totižto už od strednej školy mala blízko k zdravej výžive a k organickým produktom. Často si preto zadovažovala zeleninu a ovocie od Mirka, s ktorým potom začala spolupracovať, a nakoniec spoluprácu uzavreli manželstvom. „Na začiatku som si od Mirka začala kupovať zdravé potraviny, neskôr som mu pomáhala pri tvorbe nálepiek a propagačných materiálov, tiež okolo administratívnych vecí a pod. Radila som, ktorú zeleninu a ovocie by mali dopestovať, lebo som poznala samotný dopyt. Neskôr, keď sme sa zobrali, moja pracovná funkcia sa omnoho rozšírila, lebo sme rozšírili aj samotnú funkciu združenia,“ uvádza Vlčková.

Od roku 2019 Vlčkovci majú dve poľnohospodárske gazdovstvá, v rámci ktorých funguje aj združenie, ktorého členovia sú viacerí poľnohospodári z Pivnice, ktorí sa zaoberajú organickou výrobou.

„Mirko je zodpovedný za celkovú produkciu a asortimán, pričom mu aj tu pomáham. Ostatné – certifikovanie, predaj, financie, logistika, marketing a projektový manažment patria pod moju zodpovednosť. Je to celkom veľa práce vzhľadom na to, že produkcia združenia sa veľmi rozšírila,“ tvrdí Vlčková.

V snahe modernizovať produkciu Vlčkovci sa každoročne zúčastňujú rôznych verejných výziev, a to lokálnych, pokrajinských, republikových alebo medzinárodných. Prostredníctvom výziev doteraz získali viacnásobnú finančnú podporu, čím boli schopní ďalej rozvíjať vlastnú produkciu.

Začiatkom roka si Anabell otvorila vlastnú podnikateľskú spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom organických výrobkov, ale vo veľkých množstvách.

ORGANICKÁ REGENERAČNÁ PRODUKCIA

Podnikateľskou myšlienkou Anabell Vlčkovej je uprednostniť organickú regeneračnú produkciu sóje, fazule, šošovice, kukurice, tekvíc a zeleniny v najširšom zmysle. Tento typ výroby totiž predpokladá minimálne využitie ťažkej techniky (traktorov a prívesných strojov), a tým aj zníženie spotreby paliva a znečistenia ovzdušia. Hlavným cieľom tejto regeneračnej výroby je zachovanie kvality pôdy, bez používania umelých hnojív, čo je v skutočnosti najdôležitejšie pre poľnohospodársky sektor.

Regeneratívne poľnohospodárstvo je zatiaľ u nás vo vývojovej fáze, kým vo svete je už pomerne dosť zastúpené. Podľa výskumu, ktorý realizovalo združenie Eko inovácie na Balkáne z Nového Sadu v rámci projektu Horizont Európy – ENFASYS sa zistilo, že menej než 1 percento pôdy je v uvedenom reprodukčnom systéme.

VYSOKO HODNOTENÝ A ODMENENÝ PROJEKT

Anabell Vlčková sa zúčastnila aj tradičnej výzvy, ktorú vypisuje NLB Komerciálna banka a ktorej cieľom je podporiť inovatívne a moderné projekty, ktoré sú späté s organickou výrobou. Tohto roku bolo poslaných 41 projektov zo Šumadije a západného Srbska, 16 z Vojvodiny, 5 z južného a východného Srbska a 8 z Belehradu. Komisia sa rozhodla udeliť jednu hlavnú a dve špeciálne ceny. V piatok 25. októbra boli udelené ceny, pričom sa špeciálna cena dostala do rúk Anabell Vlčkovej práve za projekt, ktorý sa venuje regeneračnej organickej výrobe, s využitím stroju AgroCut.

„Pre nás toto ocenenie znamená ďalší krok dopredu. Je celkom potešujúce, že niekto náš projekt zhodnotil pozitívne. Verím, že v budúcnosti dokážeme rozvinúť regeneračné poľnohospodárstvo, a tým aj využívanie stroju AgroCut. Spolu s manželom máme ešte množstvo plánov a ideí, ktoré by sme chceli zrealizovať. Ako prvé plánujeme zmodernizovať a urýchliť proces balenia našich výrobkov, potom zmodernizovať skladovanie a už v dohľadnej dobe by sme mali postaviť nové skleníky na produkciu zeleniny. Plánov máme celkom dosť a také ocenenie, ako je toto posledné nás iba posúva dopredu, lebo verím, že si našu prácu všímajú aj ľudia a pozitívne ju hodnotia,“ uzavrela Anabell Vlčková.

Foto: z archívu spolubesedníčky