Pred niekoľkými týždňami jedna z našich najlepších atlétok Angelina Topićová na Olympijských hrách v Paríži postúpila do finále disciplíny skok do výšky. Spomenieme si, že bolo veľmi očividné to, že sa jej nejako nedarí a nakoniec prišla správa, že Angelina mala zlomenú nohu.