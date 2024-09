Podpredseda vlády Srbska a minister vnútra Ivica Dačić včera navštívili Základnú školu despota Stefana Lazarevića v Belehrade, kde žiakom povedali, že polícia sa bude špeciálne starať o bezpečnosť školy a že štát im musí vytvárať podmienky na pokojné detstvo a školský vek.

Dačić zaželal žiakom úspešný štart do školského roka a aby si na školské časy pamätali do konca života a zopakoval, že polícia je tu na to, aby pomohla zabezpečiť bezpečnosť všetkých žiakov v školách.

V školách po celom Srbsku je dnes podľa neho prítomných 2 388 policajtov, pričom ide najmä o policajtov všeobecnej kompetencie, ktorí sa starajú o bezprostrednú bezpečnosť žiakov a učiteľov, dopravní policajti, ktorí sa starajú o bezpečnosť cestnej premávky – o prístupoch v okolí škôl, ako aj príslušníci SKP, ktorí majú za úlohu zabezpečiť, aby sa v blízkosti škôl nenachádzali ľudia predávajúci omamné látky deťom.

Zároveň vyjadril poďakovanie Ministerstvu školstva a Agentúre pre bezpečnosť dopravy za spoluprácu, v rámci ktorej spolu s ministerkou školstva Slavicou Đukićovou-Dejanovićovou navštívili polygón určený na vzdelávanie detí nižších ročníkov o bezpečnom správaní v premávke.

Zdroj: srbija.gov.rs