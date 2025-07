Hoci sú dojmy z nedávno dohranej sezóny v UEFA klubových súťaží stále čerstvé a konkrétne aj z Ligy majstrov, ktorá vyvrcholila v posledný májový deň, keď vo finále PSG deklasoval Inter Miláno 5 : 0, a už sa nová sezóna v elitnej európskej súťaži začala.

Samozrejme, tie najlepšie kluby ešte v Lige majstrov nehrajú, ale so včerajším dňom odštartoval ročník 2025/2026 prvými zápasmi úvodného kvalifikačného kola. Losovanie na programe bolo už 17. júna, takže uplynuli zhruba dva týždne od ukončenia jednej a ďalšia sezóna sa už začala.

Aj pred kvalifikáciou a žrebovaním kvalifikačných kôl bolo známych až 29 účastníkov ligovej fázy, čo znamená, že tri kvalifikačné kolá nakoniec ponúknu ešte len siedmich dodatočných účastníkov.

Aj nové vydanie Ligy majstrov sa bude hrať podľa rovnakého princípu, ktorý sme mali príležitosť vidieť práve v sezóne za nami – v ligovej časti súťažiť bude 36 mužstiev, rozvrhnuté budú do štyroch výkonnostných skupín, a potom na žrebovaní počítač pripraví zápasy na osem kôl. Ligová fáza odštartuje v septembri a vyvrcholí v januári budúceho roka.

Medzi klubmi, ktoré už teraz majú zabezpečenú ligovú fázu, nie je ani jeden celok z východnej Európy – turecké Galatasaray, ktoré tiež má zabezpečené toto kolo, nemožno považovať za celok z uvedeného regiónu.

Anglicko má až šiestich predstaviteľov, Španielsko piatich, Taliansko a Nemecko štyroch. To znamená, že viac ako polovica účinkujúcich pochádza z týchto štyroch krajín, resp. líg. Samozrejme, má to podstatu vo výsledkoch, ale na základe toho, že prostredníctvom kvalifikácie sa do Ligy majstrov dostať môže ešte len sedem tímov, mohli by sme uzavrieť, že je Champions league neoficiálne uzavretou súťažou, čosi také, proti čomu UEFA decentne vystúpila a malo mať pomenovanie Superliga.

Keď sa vrátime do súčasnosti a k prvému kvalifikačnému kolu, treba spomenúť, že v ňom nehrá náš predstaviteľ.

Majster Srbska Crvena zvezda štartuje v druhom kole a za rivala bude mať víťaza dvojzápasu Víkingur (Faerské ostrovy) – Lincoln Red Imps (Gibraltár). V prvom stretnutí na severe Európy triumfoval Lincoln, a tak v odvetnom stretnutí bude mať pekný náskok a príležitosť postúpiť.

V prvom kvalifikačnom kole hrajú teda celky z európskych líg s najnižším koeficientom.

Z nám zaujímavejších súbojov by sme mohli spomenúť triumf mužstva Zrinjski (majster Bosny a Hercegoviny) nad Virtusom zo San Marína, tiež remízu majstra Severného Macedónska Shkëndija za chotárom s majstrom Walesu The New Saints.

Slovinská Olimpija Ľubľana doma zohrala len 1 : 1 s kazašským Kairatom a Budućnost Podgorica za chotárom výsledkom 0 : 1 prehrala proti celku Noah z Arménska. Drita, majster tzv. Kosova doma porazila luxemburský celok Differdange.

Z klubov z krajín z nášho regiónu sú iba majstri Srbska a Chorvátska, teda Crvena zvezda a Rijeka v druhom kvalifikačnom kole, takže je jasné, že sú všetky tieto ligy na nízkych pozíciách UEFA poradovníka.

Niekoľko zápasov prvého kola na programe bude aj dnes a odvetné duely sa hrať budú na budúci týždeň. Nasledovať bude druhé kolo, najprv celky zohrajú 22. a 23. júla a revanš zápasy sa hrať budú 29. a 30. júla. Potom sú pred nami ešte aj tretie kolo kvalifikácie, ako aj play-off, ale tie sa hrať budú v auguste.

Akokoľvek, spomenieme si, že Srbsko v predchádzajúcich dvoch ročníkoch malo v kvalifikácii na Ligu majstrov dva kluby. V sezóne 2023/2024 sa však v treťom kole blamoval TSC, keď prehral úhrnným výsledkom 1 : 7 proti portugalskej Brage, a v minulej sezóne bol Partizan ešte horší a v druhom kole proti Dynamu Kyjev – prehral úhrnne až 2 : 9.

Vtedy sa Partizan stal prvým klubom v dejinách, ktorý štartoval v Lige majstrov, eliminovaný bol do Ligy Európy a z tej do Konferenčnej ligy, ale sa mu ani v tretej súťaži podľa kvality nepodarilo prekročiť kvalifikáciu a zostal bez ligovej fázy. Po prehrách proti kyjevskému Dynamu Partizan v LE vypadol proti Luganu v KL proti Gentu.

Pokles je viac ako evidentný, naše kluby niekoľko sezón zaradom dosahujú katastrofálne vydania. V minulom ročníku Crvena zvezda v Champions league dosiahla úhrnne tri výhry, v Lige Európy tri mužstvá dosiahli úhrnne jednu remízu a päť prehier a v Konferenčnej lige úhrnne štyri výhry, jednu remízu a až deväť prehier – započítané sú aj všetky kvalifikačné kolá.

Žiaľ, ale oveľa lepšie výkony by sme nesmeli a nemali očakávať ani v sezóne 2025/2026. Veru je to „optimistický“, ale celkom reálny názor.