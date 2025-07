Do Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici sa zapísalo 44 žiakov.

Do všeobecného odboru so srbským vyučovacím jazykom sa zapísalo 11 žiakov, do triedy so slovenským vyučovacím jazykom 10 a do nového odboru – technik informačných technológií sa zapísalo 23 žiakov.

Zaujímavosťou je, že tento rok budú medzi žiakmi IT odboru aj dvaja žiaci z Číny.