Primátor Nového Sadu Žarko Mićin sa spoločne s ministerkou ochrany životného prostredia Sarou Pavkovovou zúčastnil na ekologickej akcii čistenia lokality Šlajz v špeciálnej prírodnej rezervácii Koviljsko-petrovaradínsky rit v Kovilji. Na akcii čistenia sa zúčastnili aj početné občianske združenia a VP Vojvodinašume.

„Mesto Nový Sad venuje ochrane životného prostredia veľkú pozornosť, čo dokazujú aj vyčlenené prostriedky vo výške 3,5 miliardy dinárov z mestského rozpočtu, ako aj významné projekty, ktoré realizujeme. Dôležité je, aby sme sa venovali čistote a ochrane biodiverzity. V máji sme vyčistili pobrežie Dunaja vo Futogu. Dnes čistíme Koviljsko-petrovaradínsky rit a práve táto lokalita ovplyvnila rozhodnutie Ramsarskej komisie, aby bol Nový Sad vyhlásený za mesto mokradí. Ochrana životného prostredia je otázkou zodpovednosti voči súčasným a budúcim generáciám. Práve takéto akcie sú príkladom, ako pristupovať k ochrane našich prírodných bohatstiev. Nový Sad bude naďalej investovať do ochrany a zveľaďovania prírody,“ povedal primátor Žarko Mićin.

Ministerka ochrany životného prostredia Sara Pavkovová zdôraznila, že investície do obnovy a ochrany prírodných bohatstiev, ako aj spoločné angažovanie vládneho a mimovládneho sektora sú investíciou do budúcnosti, a to nielen pre miestne spoločenstvo, ale aj pre celé Srbsko.