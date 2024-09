Septembrový školský zvonček po prvý raz zazvonil v pondelok 2. septembra aj v staropazovskej Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka.

Letné prázdniny v tejto výchovno-vzdelávacej ustanovizni využili na bežnú úpravu samotnej budovy školy, teda realizovali to, čo mali v pláne. Po načerpaní novej energie všetci sú pripravení, tak samotní zamestnanci a učitelia školy, ako aj žiaci na nový začiatok školského roka 2024/2025. Včera na školskom dvore sa prihovoril Janko Havran, riaditeľ školy, a potom slávnostný uvítací program pre žiakov prvých ročníkov odznel v školskej jedálni.

V novom školskom roku majú 34 žiakov prvých ročníkov. Učiteľkou slovenskej triedy s 19 žiakmi je Zdenka Garafiátová a učiteľkou srbskej triedy je Anna Poliovková. Prváci s vyučovacím jazykom slovenským dostali balík učebných pomôcok, ako aj ich rovesníci vďaka Matice slovenskej v Srbsku, kým rovnaký balík pre žiakov so srbským vyučovacím jazykom zabezpečila samotná škola. V tejto škole spolu majú 303 žiakov. Z praxe sme zvyknutí, že žiaci prvých ročníkov dostavajú zdarma učebnice, čo tradične zabezpečovala tamojšia lokálna samospráva a tentoraz sa na tieto učebnice zdarma tešia všetci žiaci nižších ročníkov z územia Staropazovskej obce vrátane aj ZŠ hrdinu J. Čmelíka.

Prvý školský deň v obidvoch zmenách najprv odznela hymna Bože pravde, pokým v jedálni bolo slávnostné prijímanie prvákov. Po príhovore riaditeľa školy Havrana program pripravili žiaci piatych ročníkov. Nových žiakov si pani učiteľky prevzali a odišli do svojich tried a zoznámili sa nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi. Rozdelené im boli aj balíčky od spoločností Bambi, Univerexport a lokálneho obchodného reťazca Medius.