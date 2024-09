Dňa 2. septembra si po prvýkrát do školských lavíc v ZŠ maršala Tita v Padine sadlo 30 prvákov. Rozdelení sú do dvoch tried a výučba bude prebiehať výlučne po slovensky.

Prváčikovia neistým a nesmelým krokom, ale s výrazne zvedavými tváričkami prišli prvý deň do školy v sprievode rodičov. V aule školy ich privítala riaditeľka školy Ľudmila Tomanová a nasledoval program v predvedení žiakov nižších tried, ktorých pripravili učiteľky nižších ročníkov Anna Halajová a Zuzana Valentová.

Po programe prváčikovia odišli so svojimi učiteľkami, ktoré ich budú sprevádzať do konca štvrtého ročníka, Zuzanou Valentovou a Annou Halajovou do tried. Aj padinskí prváčikovia dostali darčeky v podobe školských tašiek od Obce Kovačica a Matice slovenskej v Srbsku.