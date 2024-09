Základná škola Mladých pokolení v Kovačici privítala 51 prvákov, ktorí sú rozdelení do troch tried. Všetky triedy sú štandardné, z čoho v dvoch budú výučbu sledovať po slovensky a v jednej triede po srbsky.

Prvý školský deň sa v tejto škole začal tradične – príležitostným programom pre prvákov. Program obsahujúci pesničky a recitácie pripravili štvrtáci so svojimi učiteľkami Annou Kukučkovou, Vieroslavou Válovcovou a Jarmilou Kotvášovou-Husárikovou.

Okrem nich sa prvákom, ale aj ich rodičom prihovoril zástupca predsedu Obce Kovačica Miroslav Tomáš a riaditeľka školy Anička Bírešová, po čom triedne učiteľky Katarína Šimáková, Jarmila Chalupová a Gordana Stanisavljevićová zavolali svojich žiakov do tried.

Po príchode do tried prváčikov na laviciach čakali krásne darčeky. Všetci prváci od lokálnej samosprávy okrem školských tašiek dostali aj knihy na domáce čítanie a učebné pomôcky, kým Matica slovenská v Srbsku prvákom, ktorí sa zapísali v tomto školskom roku do tried s vyučovacím jazykom slovenským, odovzdala tiež tašky s učebnými pomôckami. Nechýbal ani balík sladkostí od spoločnosti Bambi.