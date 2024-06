Pred Olympijskými hrami v Paríži v júli a v auguste sa do športového kalendára snažia vtesnať početné športové podujatia. Samozrejme, medzi nimi aj futbalový šampionát Európy, ako aj futbalový Copa América, ale tieto súťaže v každom prípade pôsobia aj mimo olympijského programu, takže pozornosť treba upriamiť aj na iné.

Napríklad, veľmi dôležitá správa pre tunajšiu športovú verejnosť prichádza z talianskej metropoly Rím, kde prebiehajú atletické Majstrovstvá Európy a na tých už Srbsko má aj získanú medailu. Striebro v nedeľu večer si zaslúžila fantastická Angelina Topićová v skoku do výšky, čím dosiahla zatiaľ najväčší úspech v kariére.

Topićová tak do svojej kolekcie medailí pridala ďalšiu a po tom, čo pred dvomi rokmi v Mníchove na Majstrovstvách Európy bola bronzová, tentoraz latku posunula. Veru bola v konkurencii o zlato do samého konca, a preto netreba podozrievať, že je pred touto stále tínedžerkou veľmi bohatá kariéra.

V kvalifikácii v piatok Topićová dosiahla 192 centimetrov, čo celkom stačilo na postup do finále. V nedeľu potom po úvodných výkonoch v konkurencii o medaily zostali už len štyri športovkyne – najprv spomalila nakoniec štvrtá Mirela Demireva z Bulharska, potom aj Ukrajinka Iryna Herashchenková, ktorá neuspela 197 centimetrov preskočiť z troch pokusov.

V boji o zlato zostali Angelina Topićová a ďalšia Ukrajinka Yaroslava Mahuchikhová, ktorá aj 197 centimetrov zdolala z prvého pokusu, potom aj 199 centimetrov. Z druhého pokusu preskočila aj 201 centimetrov a Angelina sa zastavila na 197, čo nakoniec znamenalo, že si Ukrajinka zaslúžila zlato a naša Angelina Topićová striebro. Je to fantastický výkon, a preto netrpezlivo čakáme na ďalšie podujatia, samozrejme, aj na Olympijské hry, kde konkurencia tiež bude veľmi silná. Ale na základe talentu a formy by sa Angelina nemala obávať a pravdepodobne aj v Paríži bude mať úspešnú súťaž.

O medailu bojovať bude aj Adriana Világosová

Srbsko tak na Majstrovstvách Európy v Ríme získalo prvú medailu, máme nádej, že nie jedinú.

Šampionát trvá do 12. júna a už dnes si postup do finále v hode oštepom vybojovala Adriana Világosová. Na trati bola len okolo desať minút, a to jej stačilo, aby splnila normu a oštep zahodila 60,57 m. Práve Világosová je aktuálnou vicemajsterkou Európy v tejto disciplíne. Striebro získala v Mníchove a lepší výkon v jej kvalifikačnej skupine dosiahla iba Nórka Marie-Therese Obstová, 61,45 m.

Tak Világosová vystúpi vo finále tejto disciplíny, ktorá je na programe v utorok vo večernom termíne.

V rovnakej disciplíne sa do finále nepodarilo prebojovať Ivane Đurićovej, ktorá kvalifikáciu skončila s výkonom 50,23 m.

Inak v pondelok na programe bola aj kvalifikácia v pretekoch na 200 metrov – Ivana Ilićová sa zastavila v kvalifikácii s dosiahnutým časom 23,49 s.

Vo finále v skoku do diaľky už vystúpil aj Strahinja Jovančević, ktorý skončil na desiatom mieste.

Našu reprezentáciu tvorí rekordný počet športovcov, keďže do Talianska odcestovalo 17 atlétov či atlétok.

Chýba Ivana Španovićová, ktorá pred dvomi rokmi v Mníchove získala zlato, ale sa tentoraz rozhodla, že si Majstrovstvá Európy nechá ujsť predovšetkým na nadchádzajúce Olympijské hry.

S ohľadom na to, že pravdepodobne tie v Paríži budú jej posledné v kariére, jasné je, prečo sa Španovićová maximálne koncentruje na najväčšiu športovú udalosť na svete a bolo by fantasticky, keby sa na nich ovenčila zlatom, keďže jej v bohatej kolekcii medailí práve to olympijské chýba.