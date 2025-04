Jednu z ťažších prehier počas svojho pôsobenia v NBA lige v noci nadnes zažil trojnásobný MVP najsilnejšej basketbalovej súťaže sveta Nikola Jokić.

S jeho klubom Denverom v Kalifornii proti LA Clippers v treťom stretnutí play-off Západnej konferencie Nuggets prehrali až 83 : 117. Jokić aj tak bol štatisticky najlepším hráčom stretnutia, dosiahol ďalší triple-double, ale nemal k dispozícii pomoc svojich spoluhráčov, takže klub z Colorada zaslúžene prehral, zatiaľ čo sa Clippers prebojovali k druhému triumfu prvého kola play-off série.

Denver regulárnu časť sezóny skončil na štvrtom mieste, čo mu v play-off prinieslo súboje s klubom z pozície päť. Denver lepšie vstúpil, keďže v prvom zápase na domácej pôde porazil LA Clippers, potom však ich hostia využili prvý brejkbal a vyrovnali na 1 : 1.

Po presťahovaní do Kalifornie klub z LA dosiahol ešte jeden triumf a v sérii má náskok. Aj ďalší zápas Clippers zohrajú na svojej palubovke už v noci na nedeľu, a potom sa stretnutia znovu presťahujú do Denveru, ale treba mať na zreteli fakt, že LA má veľkú príležitosť už teraz dosiahnuť aj tretí triumf a v tom prípade by Nuggets mali veľmi ťažkú úlohu – vyhrať v troch zápasoch zaradom, a tak postúpiť do ďalšieho kola.

Priebeh ostatných zápasov

Keď nazrieme na ostatné páry play-off tak Západnej, ako aj Východnej konferencie, treba zdôrazniť, že je už teraz k postupu najbližšie Oklahoma City Thunder, prvý klub západu po regulárnej časti, ktorý proti Memphisu má náskok 3 : 0 a potrebuje už len jeden triumf na úspech.

V ostatných stretnutiach na západe je príliš vyrovnané. Okrem spomenutého súboju Denver – LA Clippers hrajú aj LA Lakers – Minnesota (1 : 1), tiež Houston – Golden State (1 : 1).

Na východe citeľnejšie náskoky majú Cleveland proti Miami, tiež Indiana proti Milwaukee a Boston proti Orlandu. Vo všetkých sériách uvedené celky majú náskok 2 : 0, kým New York proti Detroitu vedie 2 : 1.

Plánuje sa, že prvé kolo play-off vyvrcholí najneskoršie 3. mája, keď na programe budú potenciálne siedme stretnutia.

Po prvom kole nasledovať budú konferenčné semifinále, a potom aj finále. Ako aj vždy, v NBA lige do ďalšieho kola play-off postupuje celok, ktorý prvý získa štyri triumfy.

Konferenčné finále by sa hrať mali od 20. mája a najneskoršie do 2. júna, kým by veľká finálová séria mala odštartovať 5. júna. Finále sa potenciálne skončiť môže už 13. júna, ak jeden z finalistov už vtedy bude mať štyri triumfy a najdlhšie potrvá do 22. júna.

Okrem boja o NBA prsteň je v týchto dňoch aktuálny aj boj o cenu MVP. Ako sme spomenuli, Nikola Jokić tento prestížny titul zatiaľ získal trikrát a aj v sezóne 2024/2025 je medzi favoritmi.

Aktuálne je favoritom Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City, ktorý skutočne hrá dobre v tejto sezóne, a Jokić je hneď za ním. Nasledujú ešte aj Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks, Jayson Tatum z Boston Celtics, kým je piatym favoritom na MVP titul legendárny veterán LeBron James z Los Angeles Lakers.