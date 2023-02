Veľký filmový hit Avatar 2: The Way of Water patrí medzi najdrahšie diela v dejinách siedmeho umenia a prilákal rekordné počty divákov do kín v celom svete.

Okrem toho, že toto dielo je možné pozerať v podobe 3D a 4DX, tiež inšpiruje tvorcov komiksového umenia a vyšlo už viac tlačených vydaní, ktorých príbeh súvisí s filmom a jeho hrdinami.

Autormi scenárov viacerých komiksov inšpirovaných dobrodružnou fantastickou ságou Avatar sú americkí spisovatelia Sherri L. Smith a Jeremy Barlow, pokým výtvarnú časť mali na starosti Jan Duursema, Dan Parsons, Doug Wheatley, Josh Hood a Wes Dzioba. Ide o kreslené seriály The Next Shadow a Tsu’tey’s Path vo vydaní Dark Horse Comics. Koncom roka 2022 bol publikovaný aj komiksový miniseriál Avatar: The High Ground podľa scenára Sherri L. Smith.

Prvá komiksová epizóda nového miniseriálu Avatar: Adapt or Die sa očakáva koncom marca 2023 a bude to vlastne prequel k celému príbehu Avatar. Autorom scenára je Corinna Bechko a vydavateľom je Dark Horse Comics.