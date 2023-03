Jarné slnko láka nás do záhrad i do kvetinových záhonov, ale núka i pohodu v prírode. A tá bude ešte krajšia pri peknej knihe. Milovníkov pekného čítania poteší správa, že do Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci pribudla ďalšia pekná kopa kníh.

„Máme 68 nových kníh zo Slovenska. Teda sú to slovenské knihy a nielen od tamojších autorov, ale aj prekladové. Sú tam knihy pre deti, pre tínedžerov, pre dospelých – tak čitateľov, ako aj čitateľky,“ povedala nám riaditeľka knižnice Anna Speváková. „Prevahu majú trilery a to je presne žáner, ktorý sa teraz najviac vyhľadáva. A čo napríklad mňa prekvapuje, že po tých tituloch siahajú aj ženy… Dokonca aj častejšie, ako muži. Možno si budeme musieť upraviť nejaké tie zaužívané predpoklady, že čitateľky láka iba ľúbostná, či romantická literatúra. Ale máme aj také nové tituly, tie ľúbostné.“

Aj toto je mimoriadna kúpa kníh v tomto roku. Obyčajne knihy zo Slovenska v tejto knižnici kupujú, keď im Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí schváli účelový projekt. Toto je výsledok podnetnej nálady zamestnankýň: mali vraj dobrú náladu, aj na účte knižnice vlastné prostriedky, tak si pozreli aktuálne ponuky kníh na Slovensku a objednali si. Ináč schválili im aj projekt na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, takže bude ešte jeden balík kníh zo Slovenska.

Ináč je to spolupráca Knižnice Štefana Homolu s kníhkupectvom Martinus a v zásielke sú knihy z viacerých vydavateľstiev. Sú to nové tituly, aktuálne, ako to hovorievame, „ešte voňajú na farbu“, niektoré dokonca s vročením 2022.

„Čitateľov máme, obnovujú si členské, chodia, knihy si vypožičiavajú, čítajú a pribúdajú i noví. My, samozrejme, robíme všetko, aby sme si členov zachovali, prilákali nových, snažíme sa byť aktuálni, ísť s dobou a zaobstarať si to, čo si žiadajú,“ povedala nám ešte riaditeľka Anna Speváková.