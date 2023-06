Niekoľko športových podujatí a zápasov v utorok sledovala tunajšia verejnosť. Predovšetkým sa to vzťahuje na basketbal a futbal, keďže sa hralo osemfinále majstrovstiev Európy basketbalistiek, tiež štvrtý zápas finále regionálnej ABA ligy, ako aj kvalifikačný zápas futbalových reprezentácií Bulharska a Srbska.

Najviac pozornosti si zaslúžili naše basketbalistky, ktoré v ťažkom zápase predsa prekonali Veľkú Britániu výsledkom 66 : 60 a vybojovali si tak postup do štvrťfinále.

Srbsko pred duelom bolo favoritom, ale pod nátlakom, lebo sa eventuálny neúspech takmer nesmel udiať. A bolo to evidentné aj počas samého stretnutia. Naše nemali základnú myšlienku, útoky neboli najlepšie zorganizované a veru ani strely neboli precízne. O tom svedčí aj skutočnosť, že z voľných hodov nemali ani päťdesiatpercentnú istotu – mali úhrnne 27 pokusov a získali len 13 bodov. Okrem toho ani dvojky neboli na ktovieakej úrovni, ale spokojní sme s triumfom a s tým, že aktuálne majsterky Európy predsa postúpili a proti Belgicku vo štvrtok budú bojovať o ďalšie semifinále.

Predsa posledný zápas v skupine s Maďarskom, ako aj osemfinále s Veľkou Britániou by museli byť upozornením pred stretnutím so silným Belgickom, ktoré v stretnutí s našou selekciou bude favoritom.

Momentálny je pocit, že je v danej chvíli štvrťfinále naším maximom, ale pred zápasom sa Marina Maljkovićová a naše reprezentantky určite nevzdajú. Štvrťfinále s Belgickom je na programe vo štvrtok od 15. hodiny.

Finále ABA ligy

Keď sme pri basketbale, treba spomenúť aj to, že Crvena zvezda vo finálovej sérii regionálnej ABA ligy vyrovnala proti Partizanu na 2 : 2, potom ako v utorok vyhrala výsledkom 68 : 56.

Samozrejme, stretnutie znovu poznačili výtržnosti, čo je pre stretnutie týchto dvoch kolektívov takmer pravidlom a o majstrovi ABA ligy tak rozhodne piaty zápas.

Znovu hostiteľom bude Partizan a duel je plánovaný tiež na štvrtok. A na túto tému to stačí.

Futbalová kvalifikácia a remíza s Bulharmi

Veru ani o futbalistoch srbskej reprezentácie nemožno napísať ktovieaké chválospevy. Proti nikdy slabšiemu Bulharsku sa v kvalifikácii na budúcoročný šampionát Európy podarilo získať bod, potom ako zachraňujúci gól v šiestej minúte nadstaveného času vsietil náhradník Darko Lazović.

Hra našej reprezentácie bola na úrovni amatérskeho celku z lokálnych turnajov, bez rytmu, dynamickosti, základnej myšlienky, presných prihrávok. Slovom – bez koncepcie.

Evidentné to bolo ešte v stretnutí s Jordánskom pred niekoľkými dňami, keď sa kombinovanému tímu predsa podarilo triumfovať. Ruku na srdce, ani Bulharsko nie je oveľa kvalitnejšie ako ázijská selekcia, ale Srbsko ani proti takýmto mužstvám nepredviedlo takmer nič. Po dobrých vydaniach v kvalifikácii na Katar, ako aj v minulej sezóne Ligy národov sa reprezentácia vrátila do svojráznej apatie a stagnácie. Tým spôsobom sme sa vrátili do reality – ani vtedy, keď sme mali naozaj dobrých hráčov a kvalitný tím, sa nám nepodarilo dosiahnuť takmer nič.

Tréner Dragan Stojković by o jednotlivcoch a ich vydaniach v reprezentácii musel a mal dôkladne pouvažovať, ak je to jeho práca. Predovšetkým sa to vzťahuje na Gudelja, Sergeja Milinkovića Savića, ale aj na Kostića. V kluboch spomenutí hráči hrajú inak ako v drese so štátnym erbom, čo je pre milovníkov futbalu v našej krajine a pre priaznivcov reprezentácie ponižujúce. Hrajú akoby bez rešpektu, a tak sa v reprezentácii o úspechoch môže len snívať.

Podľa mien futbalistov a podľa ich ozajstných zručností by sme mohli konkurovať susednému Chorvátsku, ktoré je výborným príkladom toho, ako sa k reprezentácii futbalisti majú správať. V našej selekcii nie je evidentný tímový duch, chýba tá horlivosť, nadšenie a hrdosť z hrania v reprezentačnom drese.

Na majstrovstvá Európy pravdepodobne aj tak postúpime, ale už teraz kolujú obavy – a čo potom? Na základe vydaní a na základe skúsenosti z minulosti by sa epizóda Katar dlho mohla reprízovať.